UEFA, Var için Riva'yı seçti

UEFA, Elit Hakemlerine yönelik Video Hakem Sistemi seminerinde eğitim yeri olarak Riva'yı seçti.Türkiye Futbol Federaysonu'nun VAR konusundaki eğitim çalışmalarını takip eden UEFA, 23 Kasım'da başlayıp 4 gün sürecek olan ve UEFA'nın Elit Hakemlerinin katılacağı VAR eğitimini Türkiye Futbol Federasyonu'nun VAR Eğitim merkezi olan Riva'da yapacak. Daha önceki eğitimlerini İspanya ve Hollanda'da yapan UEFA'nın üçüncü ülke olarak Riva'yı seçmesi Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi tarafından memnuniyetle karşılandı.Teknolojisi ve mimarisiyle IFAB'ın beğenisini kazanan TFF VAR Merkezi'nde, UEFA'nın elit hakemleri dört gün boyunca VAR eğitimlerinden geçirilecek. UEFA Hakem Kurulu Başkanı Roberto Rosetti ve UEFA Hakem Kurulu üyelerinin katılacağı seminerde, yer alacak üst düzey hakemler, saha ve salon çalışmalarını da Riva'da gerçekleştirecek.Video Yardımcı Hakem Sistemi, 2019-2020 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2020-2021 sezonunda ise UEFA Avrupa Ligi'nde kullanılmaya başlayacak. Ayrıca Beşiktaş Vodafone Park'taki 2019 UEFA Süper Kupa müsabakası, UEFA'nın ilk VAR uygulamasına sahne olacak. Yine Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun ev sahipliğini yapacağı 2020 Şampiyonlar Ligi finali de VAR sistemi ile oynanacak.