08 Eylül
Cebelitarık-Faroe Adaları
21:45
08 Eylül
Hırvatistan-Karadağ
21:45
08 Eylül
Kosova-İsveç
21:45
08 Eylül
İsviçre-Slovenya
21:45
08 Eylül
Beyaz Rusya-İskoçya
21:45
08 Eylül
Yunanistan-Danimarka
21:45
08 Eylül
İsrail-İtalya
21:45
08 Eylül
Zambia-Fas
16:00
08 Eylül
Mozambik-Bostvana
16:00
08 Eylül
Ekvator Ginesi-Tunus
16:00
08 Eylül
Madagaskar-Çad
19:00
08 Eylül
Malavi-Liberya
19:00
08 Eylül
Uganda-Somali
19:00
08 Eylül
Gana-Mali
22:00

UEFA'dan Athletic Bilbao oyuncusu Yeray'a men cezası!

Athletic Bilbao'nun stoperi Yeray Alvarez, Manchester United maçı sonrası yapılan doping testinde yasaklı maddeye rastlanması nedeniyle UEFA'dan 10 ay men cezası aldı.

calendar 08 Eylül 2025 15:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
UEFA'dan Athletic Bilbao oyuncusu Yeray'a men cezası!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Athletic Bilbao'nun savunma oyuncusu Yeray Alvarez, doping testinde yasaklı maddeye rastlanmasının ardından UEFA tarafından 10 ay futboldan men cezası aldı.

Böylece 1995 doğumlu oyuncu, Nisan 2026'ya kadar resmi maçlarda forma giyemeyecek.

Yeray'ın pozitif sonucu, geçtiğimiz mart ayında Manchester United'a karşı oynanan Avrupa Ligi maçı sonrası yapılan testte ortaya çıktı.



SONUCU REDDETTİ

Futbolcu, sonucu hemen reddederek sebebin saç dökülmesine karşı kullanılan bir ürün olabileceğini ifade etti. 

Yeray'ın açıklamasına göre, bu tedavi aslında eşine ait bir ürün olup, oyuncu farkında olmadan bu maddeyi kullanmıştı. Ayrıca geçmişte testis kanserini yenmiş olan Yeray, alopeciayı (saç dökülmesi) engellemek amacıyla koruyucu tedaviler görmeye devam ettiğini de belirtti.

UEFA'NIN GEREKÇESİ

UEFA Disiplin Kurulu, oyuncunun kasıtlı bir şekilde yasaklı madde kullanmadığını kabul etse de, ihmal gerekçesiyle 10 aylık cezayı onayladı. Karar, haziran ayında geçici olarak uygulanmaya başlanmıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.