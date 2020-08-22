UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla!

UEFA Avrupa Ligi final maçında İspanyol Sevilla ile İtaluan Inter karşı karşıya geldi.RheinEnergieStadion'da oynanan karşılaşmayı Sevilla 3-2 kazanarak tarihinde 6. kez UEFA Avrupa Ligi kupasını müzesine götürmeyi başardı.Karşılaşmada henüz 5. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu gole çeviren Lukaku ile öne geçen Inter, Luuk de Jong'un 12 ve 33. dakikalarda attığı golle bir anda geriye düştü. Diego Godin 35. dakikada sahneye çıkarak karşılaşmaya yeniden dengeyi getirdi ve ilk yarı 2-2 eşitlikle tamamlandı.İkinci yarıda iki takım da gol yollarında etkili olmaya çalışırken Sevilla'dan Diego Carlos, ceza sahası içinde önünde seken topa röveşata ile vurdu, Lukaku'nun son anda müdehalesine rağmen top filelerle buluşarak İspanyollar öne geçti.Sevilla böylelikle tarihinde 6. kez oynadığı UEFA Avrupa Ligi finalinde 6. kez mutlu sona ulaşarak bu turnuvadaki deneyimini göstermiş oldu.KölnDanny Makkelie, Mario Diks, Hessel Steegstra (Hollanda)Bounou, Navas, Kounde, Diego Carlos (Dk. 85 Gudelj), Reguilon, Banega, Fernando, Jordan, Suso (Dk. 77 Vazquez), De Jong (Dk. 85 En-Nesyri), Ocampos (Dk. 70 Munir)Handanovic, Godin (Dk. 90 Candreva), De Vrij, Bastoni, D'Ambrosio (Dk. 78 Moses), Barella, Brozovic, Gagliardini (Dk. 78 Eriksen), Young, Martinez (Dk. 78 Alexis Sanchez), LukakuDk. 5 Lukaku (penaltıdan), Dk. 36 Godin (Inter), Dk. 12 ve 33 De Jong, Dk. 74 Diego Carlos (Sevilla)Dk. 4 Diego Carlos, Dk. 44 Banega (Sevilla), Dk. 41 Barella, Dk. 55 Bastoni, Dk. 73 Gagliardini (Inter)