UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Eintracht Frankfurt

UEFA Avrupa Ligi finalinde Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt ile İskoç temsilcisi Rangers karşı karşıya geldi.İspanya'nın Sevilla kentinde bulunan Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona erdi. Penaltılarda mutlu sona ulaşan taraf ise 5-4'lük skorla Eintracht Frankfurt oldu. Alman ekibi kupayı kazanırken önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkını da elde etmiş oldu.Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nı dolduran taraftarlar tribünleri adeta görsel şölene dönüştürdü. Her iki takımın tribünlerinde de renkli görüntüler göze çarparken meşalelerin de yandığı gözlerden kaçmadı.Maçın ilk yarısında Alman ekibinin etkinliği göze çarptı. Finale kadar namağlup gelen Eintracht Frankfurt, Rangers karşısında topa sahip olan taraf olsa da ilk yarı golsüz sona erdi.İkinci yarıda Rangers'ın sürpriz ataklarında Frankfurt ekibinin savunma hatası pahalıya mal oldu. Nijeryalı oyuncu Joe Aribo, savunmadan kaptığı topu ağlara göndererek eşitliği bozan isim oldu.Golün ardından ataklarını sıklaştıran Eintracht Frankfurt, 69. dakikada Kostic'in ortasında Borre'nin sürpriz dokunuşu ile eşitliği yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadelenin normal süresi 1-1 sona erdi. Eşitlik normal sürede de bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi.Penaltı atışlarında rakibine üstünlük sağlayan Eintracht Frankfurt, tarihinde 2. kez kupayı müzesine götürdü. Frankfurt'tan Lenz, Hrustic, Kamada, Kostic ve Borre penaltı atışlarını gole çevirirken Rangers'ta ise Tavernier, Dacis, Arfield ve Roofe golü bulan isimler oldu. Uzatmaların son dakikalarında penaltı atıcısı olarak oyuna alınan isimlerden Galli yıldız Aaron Ramsey ise penaltıyı kaçıran tek isim oldu.Avrupa'da 4. kez final maçı oynayan Frankfurt, 3. kez bir Avrupa kupasını müzesine götürdü.Avrupa'da bu sezon namağlup olarak kupanın sahibi olan Frankfurt, bu kupada Chelsea ve Villarreal'in ardından yenilgisiz kupayı kazanan 3. takım olma unvanını aldı.Frankfurt son olarak 42 yıl önce, 1979-1980 sezonunda UEFA Kupası'nı kazanmıştı. Alman takımı ayrıca 1966-1967'de UEFA Intertoto Kupası'nın da sahibi olmuştu.Frankfurt'un kalecisi Kevin Krapp final maçının en iyi futbolcusu seçildi.Bu arada maçın oynandığı saatlerde Sevilya'da hava sıcaklığının 31 dereceyi bulmasından dolayı karşılaşmanın Sloven hakemi Vincic, futbolcuların sıvı ihtiyacını gidermesi için zaman zaman oyuna 1'er dakikalık ara verdi.Diğer yandan karşılaşma öncesinde Sevilya sokaklarında her iki takımın taraftarları arasında kavga çıkarken, çevredeki dükkanların bazıları zarar gördü.Şimdiye kadar 5 Alman taraftar gözaltına alındı.Futbol tarihinin en köklü kulüplerinden biri olan ve bu yıl 120. kuruluş yıldönümünü kutlayan Rangers, son yıllarda inanılmaz bir değişim yaşadı.2011-2012 sezonu sonunda İngiltere maliyesine 35 milyon avroluk borçla iflas eden ve 4.lige düşen İskoçya'nın köklü kulübünü satın alan İngiliz iş insanı Charles Green, ekonomik sebeplerden dolayı kulübün ismini Glasgow Rangers'dan The Rangers Football Club olarak değiştirdi.Art arda üst liglere çıkan Rangers, 2016 yılında İskoçya 1. ligine geri döndü.Bu zamana kadar tarihindeki tek Avrupa kupasını 1972'de Avrupa Kupa Galiplerini kazanarak elde eden Rangers, Avrupa'daki 6. final maçında penaltılarda kaybetti.Ramon Sanchez PizjuanSlavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya)Kevin Trapp, Almamy Toure, Tuta (Dk. 58 Makoto Hasebe), Evan N'Dicka (Dk. 100 Christopher Lenz), Ansgar Knauff, Djibril Sow (Dk. 106 Ajdin Hrustic), Sebastian Rode (Dk. 89 Kristijan Jakic), Filip Kostic, Lindstrom (Dk. 70 Jens Petter Hauge), Daichi Kamada, Rafael BorreAllan McGregor, Boma Barisic (Dk. 116 Kemar Roofe), Calvin Bassey, Connor Goldson, James Tavernier, John Lundstram, Ryan Jack (Dk. 74 Steven Davis), Glen Kamara (Dk. 91 Scoot Arfield), Scoot Wright (Dk. 74 Fashion Sakala - Dk. 117 Aaron Ramsey), Ryan Kent, Joe Aribo (Dk. 101 James Sands)Dk. 57 Joe Aribo (Rangers), Dk. 69 Rafael Borre (Eintracht Frankfurt)Christopher Lenz, Ajdin Hrustic, Daichi Kamada, Filip Kostic, Rafael Borre (Eintracht Frankfurt); James Tavernier, Steven Davis, Scoot Arfield, Aaron Ramsey (kaçırdı), Kemar Roofe (Rangers)Dk. 62 Joe Aribo, Dk. 73 Scoot Wright (Rangers)