UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta bu hafta oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Temsilcilerimizden Fenerbahçe, Antwerp ile, Galatasaray ise Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta başlıyor
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18 Ekim 2021 13:10
UEFA Avrupa Ligi gruplarında 3. hafta karşılaşmaları 19 Ekim Salı günü başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, salı günü ve 20 Ekim Çarşamba birer, 21 Ekim Perşembe günü ise 14 karşılaşma yapılacak.

Bir puanla D Grubu'nun 3. sırasında bulunan Fenerbahçe, 21 Ekim Perşembe günü 19.45'te Belçika'nın Antwerp takımını ağırlayacak.

Topladığı 4 puanla E Grubu'nun zirvesinde yer alan Galatasaray ise aynı gün 22.00'de Rus ekibi Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak.

Üçüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

19 Ekim Salı:

17.30 Celtic (İskoçya) - Ferencvaros (Macaristan)

20 Ekim Çarşamba:

17.30 Spartak Moskova (Rusya) - Leicester City (İngiltere)

21 Ekim Perşembe:

19.45 Fenerbahçe - Antwerp (Belçika)

19.45 Lazio (İtalya) - Olimpik Marsilya (Fransa)

19.45 Ludogorets (Bulgaristan) - Braga (Portekiz)

19.45 Midtjylland (Danimarka) - Kızılyıldız (Sırbistan)

19.45 Real Betis (İspanya) - Bayer Leverkusen (Almanya)

19.45 Rapid Wien (Avusturya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

22.00 Sparta Prag (Çekya) - Olimpik Lyon (Fransa)

22.00 Rangers (İskoçya) - Brondby (Danimarka)

22.00 PSV (Hollanda) - Monaco (Fransa)

22.00 Sturm Graz (Avusturya) - Real Sociedad (İspanya)

22.00 Napoli (İtalya) - Legia Varşova (Polonya)

22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Olympiakos (Yunanistan)

22.00 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Galatasaray

22.00 West Ham United (İngiltere) - Genk (Belçika)


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