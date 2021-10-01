UEFA Avrupa Ligi'nde 2. maçlar tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi gruplarında ikinci hafta karşılaşmaları tamamlandı..

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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UEFA Avrupa Ligi'nde 2. maçlar tamamlandı
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01 Ekim 2021 00:32
UEFA Avrupa Ligi gruplarında ikinci hafta maçları sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında 8 grupta 16 maç oynandı.

Ligin ikinci haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Sparta Prag (Çekya) - Rangers (İskoçya): 1-0

Olimpik Lyon (Fransa) - Brondby (Danimarka): 3-0

Sturm Graz (Avusturya) - PSV (Hollanda): 1-4

Real Sociedad (İspanya) - Monaco (Fransa): 1-1

Legia Varşova (Polonya) - Leicester City (İngiltere): 1-0

Napoli (İtalya) - Spartak Moskova (Rusya): 2-3

Fenerbahçe - Olympiakos (Yunanistan): 0-3

Royal Antwerp (Belçika) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 0-1

Olimpik Marsilya (Fransa) - Galatasaray: 0-0

Lazio (İtalya) - Lokomotiv Moskova (Rusya): 2-0

Braga (Portekiz)- Midtjylland (Danimarka): 3-1

Ludogorets (Bulgaristan) - Kızılyıldız (Sırbistan): 0-1

Ferencvaros (Macaristan) - Real Betis (İspanya): 1-3

Celtic (İskoçya) - Bayer Leverkusen (Almanya): 0-4

West Ham United (İngiltere) - Rapid Wien (Avusturya): 2-0

Genk (Belçika) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-3


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