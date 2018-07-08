Üçlü takas: Hornets, Bulls ve Magic!

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Charlotte Hornets, Chicago Bulls ve Orlando Magic arasında üçlü takas gerçekleşti.Hornets, takas sonucunda Timofey Mozgov'u, Bulls ise Julyan Stones'u aldı. Bismack Biyombo ise Magic'ten Hornets'e takaslandı. Biyombo böylece NBA kariyerinin başladığı yer olan Charlotte Hornets'e geri dönmüş oldu.Orlando Magic ise bu takasta Jerian Grant'i aldı.Chicago Bulls'un Julyan Stone'u serbest bırakarak 2.6 milyon dolar takas istinası alabileceği belirtildi. Bulls'un bu hareket sonrası 29 milyon dolarlık maaş boşluğu oluşturacağı ve Zach LaVine, Sean Kilpatrick ve Paul Zipser'ı kadroda tutacağı ifade edildi.