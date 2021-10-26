U19 Kadın Milli Futbol Takımı küme düştü!

U19 Kadın Milli Futbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Ligi'nde Macaristan'a 3-0 mağlup oldu ve B Ligi'ne düştü.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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U19 Kadın Milli Futbol Takımı küme düştü!
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26 Ekim 2021 19:39
19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Ligi 4. Grup'taki üçüncü ve son maçında Macaristan'a 3-0 mağlup oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Osterbro Stadı'nda oynanan karşılaşmada Macaristan'ın gollerini 32. dakikada Arvay, 65. dakikada Sali ve 90+3. dakikada Kiss-Lantos kaydetti.

Karşılaşmanın 43. dakikasında Macaristan'dan Blanka Bokor, 70. dakikasında ise Türkiye'den Mesude Alayont kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla üst üste 3. mağlubiyetini yaşayan Türkiye, grubu 4. ve son sırada tamamladı. Milli takım, mücadelesine B Ligi'nde devam edecek.


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