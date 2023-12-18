TV 8,5 UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? soruları kura çekimi öncesinde merak ediliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag'ın olduğu A Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Galatasaray, son maçının ardından 'Düşler Sahnesi'ne veda ederek UEFA Avrupa Ligi'nde yer alma hakkı kazanmıştı. Turnuvaya play-off turundan katılan sarı - kırmızılıların rakibi, İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak olan kura çekimi sonrasında belli olacak. İşte detaylar...UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu play-off kura çekimi yapılıyor. Saat 15:00'te başlayan etkinlik Exxen, tv8,5 ve UEFA TV üzerinden şifresiz ve canlı yayınlanıyor. Kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki Casa del Futbol'da yapılıyor.Avrupa Ligi son 32 turu play-off kura çekiminde Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımlar ikinci torbada olurken Avrupa Ligi'nde gruplarını 2. sırada bitiren takımlar ise seri başı torbasında yer alacak.SERİ BAŞI: Karabağ (Azerbaycan), Roma (İtalya), Rennes (Fransa), Marsilya (Fransa), Sporting (Portekiz), Freiburg (Almanya), Toulouse (Fransa), Sparta Prag (Çekya)2. TORBA: Galatasaray (Türkiye), Milan (İtalya), Benfica (Portekiz), Feyenoord (Hollanda), Braga (Portekiz), Lens (Fransa), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Young Boys (İsviçre)İlk maçlar 15 Şubat'ta rövanş karşılaşmaları ise 22 Şubat'ta oynanacak. İki ayaklı mücadeleler sonunda kazanan takımlar UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16'da devam edecek. Kaybeden takım ise Avrupa macerasına veda edecek.Maçların ilk ayağı, Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımların sahasında oynanacak.Bu eşleşmeler sonucu tur atlayan takımlar, aşağıda yer alan takımlarla son 16 turunda eşleşecek.Son 16 turuna direkt katılan takımlar: Atalanta, Liverpool, Bayer Leverkusen, Villarreal, Slavia Prag, West Ham, Brighton, RangersGalatasaray'ın da rakibinin belli olacağı UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ise TSİ 15.00'te başladı. Kura çekimi TV 8,5'tan, EXXEN'den ve UEFA'nın resmi İnternet sitesinden canlı yayınlanıyor.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kuraları bugün TSİ 14.00'te başlayacak. Galatasaray'ın da rakibinin belli olacağı UEFA Avrupa Ligi'nde ise TSİ 15.00'te başlayacak kura töreninde, play-off turu eşleşmeleri yapılacak. Kura çekimi TV 8,5'tan canlı yayınlanacak.Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden geldiği için kura avantajına sahip olacak ve eşleşmede ilk maçı İstanbul'da oynayacak.İlk karşılaşmalar 15 Şubat, rövanşları ise 22 Şubat'ta oynanacak.UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçlarının tamamlanmasıyla Galatasaray'ın muhtemel rakipleri netleşti.RomaKarabağRennesToulouseSportingSparta PragFreiburgMarsilyaAvrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nu lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kalan Fenerbahçe'nin rakibi ise play-off turunun sona ermesinin ardından 23 Şubat 2024'de düzenlenecek kura töreninde belirlenecek.UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu kuraları, TSİ 16.00'da çekilecek.