Türkiye'nin dünyada yükselen markası 'engelsiz futbol'

Ampute Futbol Milli Takımı'nın 2017 ve 2021 yıllarında son 2 Avrupa şampiyonluğunu kazanmasının ardından Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde Wisla Krakow'u mağlup eden Etimesgut Belediyespor, şampiyonluk kupasını Türkiye'ye getirdi.



İşitme engelliler olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonluklarıyla, görme engelli sporcular (Sesi Görenler) Avrupa şampiyonluğu ve paralimpik oyunlara katılmalarıyla, down sendromlu sporcular Avrupa şampiyonluğu ve dünya üçüncülüğü gibi başarılarla, engelli futboluna damga vurdu.



Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ampute futbolda son 15 yıl içerisinde iyi bir ilerleme kaydedildiğini belirterek, "Ampute futbolda dünya markasıyız. Bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Bugün itibarıyla bir yazı yolladık. Dünya Ampute Futbol Başkanlığını kalıcı olarak Türkiye'ye almak istiyoruz. Yerimiz burası olsun. Genel Merkezini kalıcı olarak Türkiye'de kalmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Sporun engelli bireylerin kendini ifade edebilecekleri en güzel alan olduğunu dile getiren Ergezen, "Nasip olursa İstanbul'da yapacağımız Dünya Ampute Futbol Şampiyonası'nda ülkemize şampiyonluğu armağan etmek istiyoruz. Bu başarılarda büyük gayret ve çalışma var. Bu başarıların daha da süreceğini söylemek istiyorum. Tecrübe paylaşımı için rehberlik eden TFF'ye de ayrıca teşekkür etmek istiyorum." değerlendirmesini yaptı.



- TFF Engelli Federasyonlarından Sorumlu Yönetim Kurul Üyesi Erdem: "Dünya futbolu içinde söz sahibiyiz"



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Engelli Federasyonlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, 2006 yılı itibarıyla engelli futboluna, özellikle bu branşın gelişimi noktasında önemli destekler vermeye başladıklarını ifade etti.



Bu gelişimde Engelliler Yasası'nın da önemli payının olduğunu vurgulayan Erdem, "Başta Sayın Cumhurbaşkanı'mıza tüm engelli vatandaşlarımız adına da şükranlarımızı sunmak lazım. Engelliler Yasası'yla aslında engelliler hayata dönmüş oldu, tutunmaya başladı, bu hayatın her safhasında kendini fark ettirdi." dedi.



Türk engelli sporcuların dünya genelinde önemli organizasyonlarda başarılı sonuçlara imza attığını anlatan İsmail Erdem, şöyle konuştu:



"Geçen yıl Ampute Milli Takımı'mız ikinci defa Avrupa şampiyonu oldu. Bu sene özel sporcularımız ilk defa katıldığı dünya şampiyonasında dünya üçüncüsü oldu. Kısa zaman önce de İşitme Engelli Futbol Milli Takımı'mız da Brezilya'da yaz olimpiyatlarında üçüncü olarak ülkemize döndü. Haziran ayının ikinci haftası görme engellilerin Avrupa Şampiyonası İtalya'da yapılacak, onlardan da çok önemli bir derece bekliyoruz. Onun ötesinden 30 Eylül-9 Ekim arasında Ampute Milli Takımı'mız dünya sahnesine çıkacak. Dünya Şampiyonası ilk defa ülkemizde düzenleniyor ve 2 dönem üst üste Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Takımı'mızın dünya şampiyonu olarak turnuvayı tamamlaması en büyük arzumuz. Bu bağlamda bakıldığı zaman 4 federasyona bağlı milli takımlarımız son yıllarda ülkemiz adına önemli dereceler elde etti."



Türk sporcuların dünya futboluna damga vurmaya devam edeceğine inandığını vurgulayan İsmail Erdem, "Şunun altını çizmekte fayda var; engelli sporculara ne kadar destek verebilirsek, önlerindeki engelleri kaldırabilirsek, onları teşvik edebilirsek, itici güç olarak söylüyoruz, maddi ve manevi olarak motivasyon sağlanabilirse dünya genelinde uzun yıllar engelli sporcularımız, dünya engelli sporuna damga vuracaktır. Şu anda 16. yıldayız, geldiğimiz noktada, hem amputede hem işitme engellilerde hem özel sporcularda ve görme engellilerde evet dünya futbolu içinde söz sahibiyiz." ifadelerini kullandı.



Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Etimesgut Belediyespor'un başarısını da kutlayan Erdem, "Etimesgut Avrupa'da 1 numara olunca bu milli takıma da yansıyor. Etimesgut Belediye Başkanı'nı, yönetimini, spor kulübümüze destek veren herkesi tebrik ediyor alkışlıyorum. Çok önemli bir organizasyonda Avrupa'nın şampiyonlarına karşı oynayarak, şampiyon olmaları büyük bir gurur vesilesi." şeklinde görüş belirtti.



- "TFF olarak desteğimiz devam edecek"



Engelli milli futbol takımlarının katılacakları şampiyonalar öncesi Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde kamp yaptığını anlatan Erdem, şöyle devam etti:



"A Milli Futbol Takımı'mızın kamp yaptığı mekanda, makamda oturuyorlar, yaşıyorlar, antrenmanlarını burada yapıyorlar. Birçok turnuvaya giderken Avrupa ve dünya seremonilerine çıkarken buradan yolculuyoruz. Maddi olarak da başarılı olan milli takımlarımıza hep ödül verdik. Ampute Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu, yaklaşık TFF olarak 3 milyon lira onlara ödül verdik. Özel sporculara veriyoruz, diğer başarılı olan milli takımlarımıza da aynı teşviki yapıyoruz. Yönetimimizde yine karar aldık, görme engelliler Avrupa şampiyonasına gidiyor, Türkiye Futbol Federasyonu olarak en azından yol masraflarını biz karşılayalım, moral olsun dedik. Buraya geliyorlar, kampta da yine ünlü sporcularla onları zaman zaman buluşturuyoruz. Onları alkışlıyoruz, dualarla yolculuyoruz. Maddi manevi olarak TFF engelli futbolunun yanında. O çocuklarımız gerçek anlamda hak ediyorlar her türlü desteği, o fedakarlığı yapıyorlarsa bize düşen de daha fazla onlara katkıda bulunmak. Türkiye Futbol Federasyonu olarak bundan sonra da desteğimiz devam edecek."



İtalya'da haziran ayında Görme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak Türk Milli Takımı'na da başarılar dileyen Erdem, Türkiye'nin ev sahipliğinde 30 Eylül- 9 Ekim'de düzenlenecek Ampute Futbol Dünya Şampiyonası'nda da milli takımın şampiyonluğunun en büyük arzuları olduğunu sözlerine ekledi.



- TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Gürsoy: "Engelli futbolu toplumla iç içe girdi"



TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, kurulun 2006'da engelli futboluna destek vermek üzere büyük hedeflerle kurulduğunu söyledi.



Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, İşitme Engelliler Spor Federasyonu, Görme Engelliler Spor Federasyonu ve Özel Sporcular Spor Federasyonu ile stratejik iş birliği yaparak engelli futbolunu dünya markası yapma hedefiyle yola çıktıklarını anlatan Gürsoy, "Bugün gerçekten dünya markası olmuş bir engelli futboluyla karşı karşıyayız." dedi.



"Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında "Futbol aşkı engel tanımaz" sloganıyla hareket ettiklerini aktaran Gürsoy, "Ama bunları yaparken çıkış noktalarımızdan birisi, 'Ayaklarınız yoksa koşun, sesiniz yoksa çığlık atın, umutlarınız yoksa yaratın' olmuştur. İşte Türkiye Futbol Federasyonu, engelli spor federasyonlarıyla yaptığı çalışmada, ayakları olmadan koşanların, görmeden gol atanların, umutları olmadan yaratanların hikayesini gerçekleştirmiştir." diye konuştu.



Gürsoy, bu ortak çalışmada TFF'nin rolünü şöyle anlattı:



"Çinli bir düşünürün güzel bir sözü var: Bir testi yaparsın çamurdan, içindeki boşluktur onu yararlı kılan'. Türkiye Futbol Federasyonu bu testiyi oluşturan ham madde değil, ham maddenin oluşturduğu testi de Türkiye Futbol Federasyonu değil. Bu tamamen engelli camiaların kendisi, bu başarı tamamen onların. Ama bu testinin yararlı olabilmesi için, o boşluk görevi, testinin su tutabilmesi için bir boşluğa ihtiyaç var. Biz TFF olarak yaptığımız iş birlikleri içinde mütevazı bir rolümüzün olduğunu düşünerek, o boşluk görevini çok iyi üstlenip, testinin iki kulpunun bir gün kupalara doğru döneceğini düşündük. Amputenin 2 Avrupa şampiyonluğu, işitme engellilerin 2 dünya, 1 olimpiyat, 1 Avrupa şampiyonluğu, sesi görenlerin Avrupa şampiyonluğu ve 2 kez paralimpik oyunlara katılması, down sendromlu sporcularımızın hem Avrupa şampiyonluğu hem de dünya üçüncülüğü gibi başarılar...Ama en önemlisi de engelli futbolu toplumla çok iç içe oldu, toplumla buluştu ve engelli futbolu üzerinden Türkiye'de engellilerin sorunlarının çözülmesi üzerinden bir platform oluştu."



Tüm TFF ailesinin bu süreçte, finansal desteklerin yanında iletişim, sponsorluk, Riva kampları, malzeme desteği ve en önemlisi de sevgisini aktardığını dile getiren Gürsoy, engelli spor federasyonlarıyla 16 yıldır istikrarlı bir şekilde başarılı çalışmalar yürüttüklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:



"Külliye'de Sayın Cumhurbaşkanı'mız belki de ilk kez down sendromlularla futbol oynadı, hatırlayamadığım kadar ampute milli takımını, diğer engelli milli takımlarını kabul etti. Cumhurbaşkanı'mızın da engelli vatandaşlarımızın gelişmesiyle ilgili çizdiği politikayı biz aslında futbol olarak hayata geçirdiğimizi düşünüyorum. Geçen yıl 'engelli futbolunda 15 yıl' konulu filmimiz çok etkindi ve medyada çok yer aldı. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu da bizzat kendisi o filmde rol almıştır. Hem Sayın Cumhurbaşkanı'mıza hem Sayın Kasapoğlu'na ve federasyon başkanlarımıza engelli futbolunun gelişimi konusunda bize yol gösterici ve destek olmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Kahramanlar, engelli futbolcuların kendisi ve camialarıdır, onları da kutluyorum."









