'Türkiye en fazla uluslararası turnuva düzenleyen ülkelerden'

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, "Dünyanın en fazla uluslararası turnuva düzenleyen ülkeleri arasındayız." dedi.



Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Tenis Federasyonu olarak tenisi ülkenin her köşesinde oynanabilir bir spor haline getirebilmek için Gençlik ve Spor Bakanlığının öncülüğünde projeler ürettiklerini belirtti.



"Ulusal turnuvalar düzenleyerek oyuncu sayımızı artırıyor, düzenlediğimiz uluslararası turnuvalar ile de sporcularımızın ülkelerinde puan toplamasına imkan yaratarak dünya klasmanında yer almalarını sağlıyoruz." ifadelerini kullanan Durmuş, şöyle devam etti:



"Geçtiğimiz sene ülkemizin her köşesinden yoğun katılımla 104 erkek, 103 kadın takımı olmak üzere 771 sporcumuzla 18 Yaş Altı Türkiye Takım Şampiyonası'nı gerçekleştirdik. Altyapıdan gelen sporcularımızın gelişimi için 18 Yaş Altı Türkiye Takım Şampiyonamızı her sene düzenlemeye devam edeceğiz. Yine 2019 yılında düzenlediğimiz, koronavirüs dolayısıyla kısa bir ara vermek durumunda kaldığımız Türkiye Tenis Ligi için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz."



Türkiye'de düzenlenen uluslararası turnuvalara işaret eden Durmuş, "Dünyanın en fazla uluslararası turnuva düzenleyen ülkeleri arasındayız. Sene boyunca ülkemizin güzel ev sahipliğinde düzenlediğimiz prestijli turnuvalar ülke tanıtımına da önemli katkılar sağlıyor. Koronavirüsün yarattığı bütün olumsuz koşullara rağmen 2021 yılına 1 ATP, 3 ATP Challenger turnuvası ile çok iyi bir başlangıç yaptık." diye konuştu.



Durmuş, her hafta Uluslararası Tenis Federasyonunun turnuvalarının Türkiye'de devam ettiğini aktararak, "Bu ülke tenisi için müthiş bir fırsat. 19-25 Nisan 2021 tarihlerinde de büyük heyecanın ikincisine ev sahipliği yapacağız. WTA turnuvamız Tennis Championship İstanbul'u, ülkemiz tenisinin evi diyebileceğimiz tesisimiz TTF İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



- Projeler



Tenisi ülkenin dört bir yanına götürme yolunda Gençlik ve Spor Bakanlığının öncülüğünde birçok projeyi hayata geçirdiklerine değinen Durmuş, şunları söyledi:



"Bakanlıklarımız ve Türkiye Ulusal Ajansı ile yürüttüğümüz Avrupa Birliği Projeleri başarılı bir şekilde devam ediyor. Gençlerimiz, 'KYK Gençleri Kortta, MEB ile Eğitimde İş Birliği, Gençlerin Gelişimine Tenis ile Destek ve Kariyer Odaklı Yaklaşım ve Geleceğin Tenis Sporunu Gençler için Gençlerle Şekillendiriyoruz' projeleriyle kişisel gelişimlerine çok büyük katkı sağlayacak tenis sporu ile tanıştı ve tenisi gündelik yaşamlarının bir parçası haline getirdi. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 'Milli Sporcu Bursu' projesindeki hedefleri ile paralel olarak biz de yürüttüğümüz projelerimizde oluşturduğumuz yetiştirme modülleri ile gençlerimizin hayatlarına tenisi dahil edip onların hem ülkemizi gururla temsil eden başarılı sporcular olmalarını hem de tenisin kazandırdıklarıyla beraber başarılı kariyerlere sahip bireyler olmalarını amaçlıyoruz."



- "Dijitalleşme bizim için son derece önemli"



Cengiz Durmuş, dijitalleşmenin oldukça önem arz ettiği bu çağda teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade ederek, "Federasyonumuzun bütün çalışmalarını bu dijital gereklilikler üzerinden konumlandırıyoruz. Bu gereklilikler vasıtasıyla interaktif haritalarımızı faaliyete geçirdik. Artık tenis oynamak isteyen her birey federasyonumuzun web sitesinde yayımlanan interaktif haritalardan yakınlarındaki kulüp ve antrenörlere kolayca ulaşabilecek. Bu çalışmamızla Türkiye'nin dört bir yanından tenis oynamak isteyen bireylerle kulüpler ve antrenörler arasında köprü kurarak erişim kolaylığı sağlamayı hedefledik." şeklinde konuştu.



Uzun yıllardır tenis camiasının kullandığı, Türkiye Tenis Federasyonunun dijital bilgilendirme ve yönetim portalı i-kort sisteminin yeni teknolojiler ile güncellenerek yenilendiğini ve daha kolay kullanılabilir bir hale getirildiğini söyleyen Durmuş, şunları kaydetti:



"2020 yılının ortalarında başlanılan ve yaklaşık 8 ayda tamamlanan çalışmayla i-kort sisteminin tüm tasarımı yenilenerek kullanılan yeni yazılım araçları ile ara yüzü yeniden yazıldı. Yapılan değişiklikler ile sporcular sisteme girdiklerinde güncel maçlarına, katılabilecekleri turnuvalara daha kolay ulaşabilecekler, klasman puanlarına ana sayfalarından daha hızlı erişebilecekler. Sistemde turnuva ve maç programı sayfaları da tamamen yenilendi. Farklı cihazlara uyumlu hale getirilen i-kort uygulamasının sporcuların kullandığı bölümleri tamamlanırken antrenör ve hakemlerin kullandığı bölümleri için çalışmalar devam ediyor. Uluslararası Tenis Federasyonunun World Tennis Number projesine dahil olduk ve teknik altyapımızı buna uygun olarak güncelliyoruz. Ayrıca federasyonumuza ait çevrim içi bir eğitim platformu için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dijitalleşme bizim için son derece önemli."



- "Lisanslı sporcu sayımız 70 bine yükseldi"



Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Durmuş, tüm bu yeniliklerle lisanslı sporcu sayısı ve tenise ilginin gün geçtikçe artığına işaret ederek, "Koronavirüse rağmen lisanslı sporcu sayımız 70 bine yükseldi. Bu sayıyı, Türkiye'nin her yerinde devam eden projelerimiz ile 700 bine çıkartma hedefimiz var. Tenisin daha geniş kitlelere yayılması, herkes tarafından oynanabilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



"Genç bir ülkeyiz." diyen Durmuş, Türk sporcuların son dönemde elde ettiği başarılı sonuçlara değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Üst düzey turnuvalarda oynayan yaklaşık 10 sporcumuz var. Geçtiğimiz haftalarda Altuğ Çelikbilek ATP Challenger düzeyinde Rusya'da ikincilik elde etti, aynı zamanda ATP Challenger seviyesinde final oynayan üçüncü Türk oldu. Wimbledon genç çiftler şampiyonumuz Yankı Erel ise profesyonel kariyerinin ilk ITF şampiyonluğuna geçtiğimiz hafta Rusya'da ulaştı. Çağla Büyükakçay yüksek puan veren WTA turnuvalarında ter dökerken, Berfu Cengiz de yine Rusya'daki ITF turnuvalarında yarı finale kadar ilerledi. Turdaki tüm sporcularımız hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Bu sporcularımız, tecrübeleriyle yeni yıldız sporcular yetişmesi konusunda da örnek teşkil edecektir."