Türk Telekom'un konuğu London Lions

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, ULEB EuroCup B Grubu 8. hafta maçında yarın İngiliz ekibi London Lions'u konuk edecek.
Ankara Arena'da oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Başkent ekibi, 5 galibiyet ve 2 mağlubiyetle B Grubu'nda üçüncü sırada yer alıyor.
İngiliz temsilcisi ise 4 galibiyet ve 3 yenilgiyle beşinci sırada bulunuyor.
Türk Telekom, son maçında sahasında grubun iddialı ekiplerinden İspanya temsilcisi Gran Canaria'ya 88-81 yenilmiş, London Lions ise deplasmanda Yunanistan temsilcisi Promitheas Patras'ı 77-67 mağlup etmişti.
Ankara Arena'da oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Başkent ekibi, 5 galibiyet ve 2 mağlubiyetle B Grubu'nda üçüncü sırada yer alıyor.
İngiliz temsilcisi ise 4 galibiyet ve 3 yenilgiyle beşinci sırada bulunuyor.
Türk Telekom, son maçında sahasında grubun iddialı ekiplerinden İspanya temsilcisi Gran Canaria'ya 88-81 yenilmiş, London Lions ise deplasmanda Yunanistan temsilcisi Promitheas Patras'ı 77-67 mağlup etmişti.
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