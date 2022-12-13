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Türk Telekom'un konuğu London Lions

Türk Telekom, ULEB EuroCup'ta çarşamba günü London Lions'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türk Telekom'un konuğu London Lions
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13 Aralık 2022 14:16
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, ULEB EuroCup B Grubu 8. hafta maçında yarın İngiliz ekibi London Lions'u konuk edecek.

Ankara Arena'da oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Başkent ekibi, 5 galibiyet ve 2 mağlubiyetle B Grubu'nda üçüncü sırada yer alıyor.

İngiliz temsilcisi ise 4 galibiyet ve 3 yenilgiyle beşinci sırada bulunuyor.

Türk Telekom, son maçında sahasında grubun iddialı ekiplerinden İspanya temsilcisi Gran Canaria'ya 88-81 yenilmiş, London Lions ise deplasmanda Yunanistan temsilcisi Promitheas Patras'ı 77-67 mağlup etmişti.

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