Meteoroloji'nin üst üste yaptığı uyarılardan sonra İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Galatasaray Kasımpaşa arasındaki maçın ertelenip ertelenmeyeceği de taraftarların yoğun şekilde takip ettiği konuların başında geliyor. Son dakika bilgisine göre İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerine doğru etkisini daha da arttıracak.Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, A Spor canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Kar yağışı akşam saatleri dahil olmak üzere gece boyu devam edecek. Meteorolojik olarak kar yağışının maç saatinde de devam edeceğini söyleyebilirim. Maçın oynanıp oynanmaması hakkında farklı parametreler var.Galatasaray - Kasımpaşa maçına saatler kala Aslantepe'de gergin bekleyiş devam ediyor. Özellikle İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışının etkisini arttırmasıyla birlikte maçın akıbeti de merak konusu.Meteoroloji'den alınan bilgilere göre Galatasaray - Kasımpaşa maçının oynanacağı saatte de İstanbul'da kar bekleniyor. Stadyumun olduğu Ayazağa - Maslak bölgesinde yoğun kar yağışı bekleniyor. İstanbul'daki kar yağışının 4 gün devam etmesi, havanın Perşembe günü normale dönmesi bekleniyor.Saat 11:30'da Türk Telekom Stadı'nın son durumu