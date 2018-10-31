Türk Telekom Partizan'ı devirdi

BasketboldaC Grubu 5. hafta maçında, sahasında Sırbistan'ıntakımını 77-72 yendi.Karşılaşmaya hem savunmada hem de hücumda etkili başlayan Türk Telekom, Gabriel, Campbell, Stimac ve Yunus Sonsırma'nın sayılarıyla 3. dakikaya 9-2 önde girdi. Paige ve Bandja Sy'ın basketleriyle oyundan kopmamaya çalışan rakibine Gabriel-Campell ikilisiyle karşılık veren Türk ekibi, 6. dakikayı da 8 sayı farkla (17-9) üstün geçti. Periyot, Türk Telekom'un 28-14 üstünlüğüyle tamamlandı.İkinci çeyreğe Metin Türen'in 3 sayılık basketiyle giren Türk Telekom, Landesberg'in art arda sayılarıyla 13. dakika içinde farkı 21 sayıya çıkardı: 35-14. Özellikle Marinkovic'in sayılarıyla 14-5'lik seri bulan konuk ekip, 17. dakikada farkı 12 sayıya (40-28) düşürdü. Türk Telekom, soyunma odasına 46-32 önde gitti.Karşılıklı sayılarla girilen 3. periyotta aldığı savunma ribauntlarını hızlı hücuma çeviren Türk Telekom, Campbell'ın 3 sayılık basketiyle 24. dakika içinde skoru 57-39'a taşıdı. Türk Telekom'un hücum organizasyonlarında sıkıntı yaşadığı bu bölümde Marinkovic'in skorer oyununu sürdürmesi, Nikolic'in de skora katkı vermesiyle oyunun kontrolünü eline alan Partizan, 28. dakika içinde farkı 10 sayıya (62-52) indirdi. Periyot, aynı skorla sona erdi.Final çeyreğinin ilk dakikalarında takımlar hücumda zorlandı. Landesberg'in 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketle hücumdaki sıkıntısına son veren Türk Telekom, Stimac'ın da boyalı alandaki etkili oyunuyla 34. dakikaya 66-56 üstün girdi. Rakibinin farkı kapatma çabalarına Ender Arslan'ın etkili oyunuyla karşılık veren Türk Telekom, son iki dakikasına 72-62 önde girdiği karşılaşmadan 77-72 galip ayrıldı.AnkaraJoseph Bissang (Fransa), Amit Balak (İsrail), Jordi Aliaga (İspanya)Landesberg 12, Yunus Sonsırma 7, Gabriel 16, Campbell 13, Stimac 12, Serhat Çetin 3, Metin Türen 6, Nusret Yıldırım, Ender Arslan 4, Kaya Peker 4Paige 14, Bandja Sy 2, Marinkovic 28, Jankovic, Landale 8, Gagic 7, Velickovic 2, Zagorac 2, Brown, Nikolic 9, Pecarski, Gegic28-1446-3262-5237.53 Bandja Sy (Partizan)