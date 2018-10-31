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Türk Telekom Partizan'ı devirdi

ULEB Avrupa Kupası C Grubu'nda Türk Telekom, Partizan'ı 77-72 mağlup etti.

Kaynak: AA
Türk Telekom Partizan'ı devirdi
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31 Ekim 2018 22:45
Basketbolda ULEB Avrupa Kupası C Grubu 5. hafta maçında Türk Telekom, sahasında Sırbistan'ın Partizan takımını 77-72 yendi.

Karşılaşmaya hem savunmada hem de hücumda etkili başlayan Türk Telekom, Gabriel, Campbell, Stimac ve Yunus Sonsırma'nın sayılarıyla 3. dakikaya 9-2 önde girdi. Paige ve Bandja Sy'ın basketleriyle oyundan kopmamaya çalışan rakibine Gabriel-Campell ikilisiyle karşılık veren Türk ekibi, 6. dakikayı da 8 sayı farkla (17-9) üstün geçti. Periyot, Türk Telekom'un 28-14 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci çeyreğe Metin Türen'in 3 sayılık basketiyle giren Türk Telekom, Landesberg'in art arda sayılarıyla 13. dakika içinde farkı 21 sayıya çıkardı: 35-14. Özellikle Marinkovic'in sayılarıyla 14-5'lik seri bulan konuk ekip, 17. dakikada farkı 12 sayıya (40-28) düşürdü. Türk Telekom, soyunma odasına 46-32 önde gitti.

Karşılıklı sayılarla girilen 3. periyotta aldığı savunma ribauntlarını hızlı hücuma çeviren Türk Telekom, Campbell'ın 3 sayılık basketiyle 24. dakika içinde skoru 57-39'a taşıdı. Türk Telekom'un hücum organizasyonlarında sıkıntı yaşadığı bu bölümde Marinkovic'in skorer oyununu sürdürmesi, Nikolic'in de skora katkı vermesiyle oyunun kontrolünü eline alan Partizan, 28. dakika içinde farkı 10 sayıya (62-52) indirdi. Periyot, aynı skorla sona erdi.

Final çeyreğinin ilk dakikalarında takımlar hücumda zorlandı. Landesberg'in 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketle hücumdaki sıkıntısına son veren Türk Telekom, Stimac'ın da boyalı alandaki etkili oyunuyla 34. dakikaya 66-56 üstün girdi. Rakibinin farkı kapatma çabalarına Ender Arslan'ın etkili oyunuyla karşılık veren Türk Telekom, son iki dakikasına 72-62 önde girdiği karşılaşmadan 77-72 galip ayrıldı.

Salon: Ankara

Hakemler: Joseph Bissang (Fransa), Amit Balak (İsrail), Jordi Aliaga (İspanya)

Türk Telekom: Landesberg 12, Yunus Sonsırma 7, Gabriel 16, Campbell 13, Stimac 12, Serhat Çetin 3, Metin Türen 6, Nusret Yıldırım, Ender Arslan 4, Kaya Peker 4

Partizan: Paige 14, Bandja Sy 2, Marinkovic 28, Jankovic, Landale 8, Gagic 7, Velickovic 2, Zagorac 2, Brown, Nikolic 9, Pecarski, Gegic

1. periyot: 28-14

Devre: 46-32

3. periyot: 62-52

Beş faulle çıkan: 37.53 Bandja Sy (Partizan)

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