Türk Telekom, deplasmanda Afyon Belediyespor'u devirdi

ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Türk Telekom, HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u, deplasmanda 89-84 yendi.



Karşılıklı basketler başlayan karşılaşmada HDI Sigorta Afyon Belediyespor'a üstünlük kuran Türk Telekom ilk çeyreği 28-22 önde bitirdi.



Her iki takımında sayı üretmekte zorlandığı ikinci çeyrekte de Türk Telekom, HDI Sigorta Afyon Belediyespor karşısında soyunma odasına 44-33 üstün girdi.



Üçüncü çeyreğe hızla başlayan Afyon Belediyespor, 3 sayılık basketleriyle oyuncuları skor üretse de Türk Telekom, kalan sürede farkın açılmasını engelleyerek periyodu 62-54 önde tamamladı.



Son çeyreğe de etkili başlayan HDI Sigorta Afyon Belediyespor 36. dakika skoru 70-70 berabere getirdi. Ancak sert savunma ve dış basketler ile pota altından bulduğu sayılarla skor üstünlüğünü ev sahibine vermeyen Türk Telekom, maçtan 89-84 galip ayrıldı.



