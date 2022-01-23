Türk Telekom'dan Büyükçekmece'ye 24 sayı fark!

ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Türk Telekom, sahasında Büyükçekmece Basketbol ile karşılaştı.
Mücadeleyi Türk Telekom 86-62 kazandı.
Salon: Ankara
Hakemler: Emin Moğulkoç, Ziya Özorhon, Erhan Gürsel
Türk Telekom: Perez 7, Clemmons 17, Gani Erdi Gülaslan 6, Berk Demir 15, Ellis 19, Can Uğur Öğüt 3, Burak Gözeneli, Samet Geyik 4, Johnson 6, Dorukhan Engindeniz, Terrell 9
Büyükçekmece Basketbol: Crawford 12, Bruinsma 12, Mustafa Kurtuldum, Miller 8, Mükremin Deniz Kılıçlı 13, Can Kurt, Enes Berkay Taşkıran 3, Yesukan Onar, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 3, White 11, Kadir Bayram
1. Periyot: 20-12
Devre: 44-33
3. Periyot: 65-44
Mücadeleyi Türk Telekom 86-62 kazandı.
Salon: Ankara
Hakemler: Emin Moğulkoç, Ziya Özorhon, Erhan Gürsel
Türk Telekom: Perez 7, Clemmons 17, Gani Erdi Gülaslan 6, Berk Demir 15, Ellis 19, Can Uğur Öğüt 3, Burak Gözeneli, Samet Geyik 4, Johnson 6, Dorukhan Engindeniz, Terrell 9
Büyükçekmece Basketbol: Crawford 12, Bruinsma 12, Mustafa Kurtuldum, Miller 8, Mükremin Deniz Kılıçlı 13, Can Kurt, Enes Berkay Taşkıran 3, Yesukan Onar, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 3, White 11, Kadir Bayram
1. Periyot: 20-12
Devre: 44-33
3. Periyot: 65-44