Pandemi öncesi de basketbol şubesinde maddi sıkıntılar yaşayan ve oyunculara maaşlarını ödemekte geçiken Beşiktaş'ta yeni sezonla birlikte yeni bir yapılanmaya gidildi.



Kadın basketbolunda altyapı oyuncularıyla yola devam edeceğini açıklayan Siyah-Beyazlılar, erkek takımında da genç basketbolculara şans verecek. Bunun için bir atılım yapan Kartal, basketbol altyapısında yaptığı yatırımla bilinen Teksüt Bandırma'yla müthiş iş birliğine girdi.



Beşiktaş'ın prensipte anlaştığı Bandırma'nın genç isimleri; Şehmus Hazer, Alperen Şengün, Sadık Emir Kabaca, Furkan Haltalı, Eray Akyüz, Erxhan Osmani ve Hakan Sayılı'yı kadrosuna katmaya çok yakın olduğu belirtildi.



Müthiş yetenek Kartal yolunda



Altyapı Milli Takımları'nda forma giyerek müthiş işler yapan genç isimlerin de yer aldığı transfere bir yenisi daha eklendi. Siyah Beyazlılar'ın, herkesin U16 ve U17 Milli Takımı'yla tanıdığı ve 2019 U16 Avrupa Şampiyonası'nda 14.1 sayı, 10.3 ribaunt ortalamasıyla oynayan 17 yaşındaki genç yetenek Adem Bona için harekete geçtiği öğrenildi. Geçen sezon Pınar Karşıyaka forması giyen ve pivot pozisyonundaki Bona'yla büyük ölçüde anlaşma sağlandığı ifade edildi.



Beşiktaş'ın yakın zamanda imza töreni düzenlemesi bekleniyor. Coach Burak Bıyıktay yönetimindeki Siyah- Beyazlılar'ın mevcut kadrosunda ise Oğuz Savaş ile Ömer Utku Al'ın sözleşmeleri devam ediyor.



