Trezeguet için kritik gün!

Aston Villa ile şartlarda anlaşmasına karşın, oyuncunun menaceriyle henüz el sıkışamayan Trabzonspor 'da, yönetim Trezeguet konusuna pazartesi netlik kazandıracak.Oyuncu ve menajeriyle yapılacak olan görüşmenin ardından Mısırlı futbolcunun durumu netleşecek.Anthony Nwakaeme'yle yollarını ayıran ve kanat pozisyonunu bir an önce net bir isimle güçlendirmek isteyen Trabzonspor, menajer oyalamalarıyla vakit kaybetmek istemiyor.