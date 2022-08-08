Transferde Dorukhan Toköz sürprizi!

Trabzonspor'da oynayan Dorukhan Toköz'e İtalyan ekibi Udinese'den transfer teklifi olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Transferde Dorukhan Toköz sürprizi!
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08 Ağustos 2022 15:56
Trabzonspor forması giyen Dorukhan Toköz ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Bordo-mavili futbolcuya Udinese yetkililerinin Trabzonspor ile görüşme yaptığı iddia edildi.

UDINESE'NİN DORUKHAN PLANI

Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde de İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'nin talip olduğu Dorukhan Toköz'ün transferi uzun süren pazarlıkların ardından gerçekleşmemişti. Güne Bakış Gazetesi'ndeki habere göre; Dorukhan Toköz'ün transferi için bu kez Trabzonspor ile görüşen Udinese yetkililerinin, milli futbolcunun transferi için 5 milyon Euro bonservis ücretini gözden çıkardığı iddia edildi.

İKİ KULÜP ARASINDA PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Avrupa'da forma giymeyi çok isteyen Dorukhan Toköz'ün takımdan ayrılma ihtimali iyice kuvvetlenirken, iki ekip arasındaki bonservis ücreti pazarlıklarının devam ettiği, bordo-mavililerin ücreti yukarıya çekmek istediği belirtildi.





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