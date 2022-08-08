Trabzonspor forması giyen Dorukhan Toköz ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Bordo-mavili futbolcuya Udinese yetkililerinin Trabzonspor ile görüşme yaptığı iddia edildi.
UDINESE'NİN DORUKHAN PLANI
Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde de İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'nin talip olduğu Dorukhan Toköz'ün transferi uzun süren pazarlıkların ardından gerçekleşmemişti. Güne Bakış Gazetesi'ndeki habere göre; Dorukhan Toköz'ün transferi için bu kez Trabzonspor ile görüşen Udinese yetkililerinin, milli futbolcunun transferi için 5 milyon Euro bonservis ücretini gözden çıkardığı iddia edildi.
İKİ KULÜP ARASINDA PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Avrupa'da forma giymeyi çok isteyen Dorukhan Toköz'ün takımdan ayrılma ihtimali iyice kuvvetlenirken, iki ekip arasındaki bonservis ücreti pazarlıklarının devam ettiği, bordo-mavililerin ücreti yukarıya çekmek istediği belirtildi.
UDINESE'NİN DORUKHAN PLANI
Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde de İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'nin talip olduğu Dorukhan Toköz'ün transferi uzun süren pazarlıkların ardından gerçekleşmemişti. Güne Bakış Gazetesi'ndeki habere göre; Dorukhan Toköz'ün transferi için bu kez Trabzonspor ile görüşen Udinese yetkililerinin, milli futbolcunun transferi için 5 milyon Euro bonservis ücretini gözden çıkardığı iddia edildi.
İKİ KULÜP ARASINDA PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Avrupa'da forma giymeyi çok isteyen Dorukhan Toköz'ün takımdan ayrılma ihtimali iyice kuvvetlenirken, iki ekip arasındaki bonservis ücreti pazarlıklarının devam ettiği, bordo-mavililerin ücreti yukarıya çekmek istediği belirtildi.
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