UDINESE'NİN DORUKHAN PLANI

İKİ KULÜP ARASINDA PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Trabzonspor forması giyen Dorukhan Toköz ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Bordo-mavili futbolcuya Udinese yetkililerinin Trabzonspor ile görüşme yaptığı iddia edildi.Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde de İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'nin talip olduğu Dorukhan Toköz'ün transferi uzun süren pazarlıkların ardından gerçekleşmemişti. Güne Bakış Gazetesi'ndeki habere göre; Dorukhan Toköz'ün transferi için bu kez Trabzonspor ile görüşen Udinese yetkililerinin, milli futbolcunun transferi için 5 milyon Euro bonservis ücretini gözden çıkardığı iddia edildi.Avrupa'da forma giymeyi çok isteyen Dorukhan Toköz'ün takımdan ayrılma ihtimali iyice kuvvetlenirken, iki ekip arasındaki bonservis ücreti pazarlıklarının devam ettiği, bordo-mavililerin ücreti yukarıya çekmek istediği belirtildi.