Transfer için son karar Pelkas'ın

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un takımda düşünmediği Dimitrios Pelkas, Hull City'ye bir adım daha yaklaştı.Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi, Yunan oyuncu konusunda sarı-lacivertliler ile anlaşma sağladı. 28 yaşındaki futbolcu, Hull City'ye transfer olmayı kabul ederse imzalar yakın zamanda atılacak. Fenerbahçe'nin bu transferden 3.5 milyon Euro kazanması bekleniyor.Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon 33 maçta sahaya çıkan Pelkas, 5 kez fileleri sarsma başarısı gösterdi.