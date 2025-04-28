The Stein Line'dan Marc Stein'ın haberine göre, Trae Young, gösterdiği üst düzey performansla Atlanta Hawks'ın uzun vadeli planlarının merkezinde kalmayı garantiledi.



Geçen sezon sonrası takımdan ayrılabileceği konuşulan Young, 2024-25 sezonunda All-Star formunu tekrar yakalayarak dedikoduları susturdu. Bu sezon 76 maçta 24.2 sayı, 3.1 ribaund ve 11.6 asist ortalamalarıyla mücadele etti.



Hawks, yazın Dejounte Murray'i New Orleans Pelicans'a takas ederek Young üzerine kurulu bir yapı oluşturdu. Takıma katılan savunma uzmanı Dyson Daniels ve 2024 NBA Draftı'nda birinci sıradan seçilen Zaccharie Risacher, Young'un liderliğinde önemli gelişim gösterdi.



Young'un liderlik becerilerindeki gelişim, yaz döneminde Oklahoma'da düzenlediği takım kampıyla da öne çıktı. Teknik ekip, Young'un top paylaşımında ve hızlı hücum organizasyonlarında gösterdiği gelişimi özellikle vurguladı.



Başantrenör Quin Snyder da Young'un savunma eforundaki artışı takdir etti.



Trae Young, bu yaz yeni bir kontrat uzatmasına imza atabilir. Aksi takdirde 2026 yılında serbest oyuncu olacak.



