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Trae Young ayak bileğini burktu, MR çekilecek

Atlanta Hawks yıldızı Trae Young, dün geceki New York Knicks karşılaşmasından sol ayak bileği burkulmasıyla ayrılmak zorunda kaldı ve oyuna geri dönmedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Atlanta Hawks yıldızı Trae Young, dün geceki New York Knicks karşılaşmasından sol ayak bileği burkulmasıyla ayrılmak zorunda kaldı ve oyuna geri dönmedi.

Atlanta koçu Nate McMillan, çekilen röntgenlerin sonucunun negatif geldiğini ve Young'a bugünün ilerleyen saatlerinde MR çekileceğini söyledi.

Young, Hawks için 20 sayı ve 14 asist kaydetmiş, ancak sakatlığı nedeniyle üçüncü çeyreğin bitimine 1:13 kala oyundan ayrılmıştı.

Maçtan sonra attığı tweet'te Trae, "Tanrı arkamı kolladı... Yakında döneceğim." ifadelerini kullandı.


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