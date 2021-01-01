Trae: "Hedefim Luka değil; Iverson, Nash ve CP3!"

Atlanta Hawks yıldızı Trae Young, hedefinin Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic'in seviyesinde değil, Allen Iverson, Steve Nash ve Chris Paul'un seviyesinde yer almak olduğunu söyledi.



Young, uzun süre boyunca 2018'de aynı NBA Draftı'nda yer aldığı Luka ile karşılaştırılmıştı. Draft gecesinde Hawks bir takas yaparak, Young karşılığında Luka'yı Mavericks'e göndermişti.



HBO'nun The Shop programına konuk olan Young, kariyerine yönelik arzuları ve NBA'de başarmak istedikleri hakkında konuştu.



Trae, Mavs yıldızının kendisinin nihai hedefi olmadığından ötürü, Doncic kıyaslamalarına dikkatini vermediğini açıkladı:



"İnsanların istediği kadar dikkatimi vermiyorum. Aramızda bir rekabet olmasını istiyorlar, ama ben şahsen Allen Iverson, Steve Nash ve Chris Paul'u rakip olarak görüyorum. Benim zihniyetim Luka üzerine değil.



Bu oyunda tüm zamanların en iyilerinden biri olarak, idol olarak görülen ve rol model olarak alınabilen biri olmak istiyorum. Yani ana hedefim bu. Herkes bu karşılaştırmaları yapmayı çok seviyor, lakin ben yalnızca o kategoride yer almayı hedefliyorum.



Henüz o noktada değilim, daha gidecek çok yolum var ama zihniyetim bu yönde."



