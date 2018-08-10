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Trabzonspor'un yeni transferi Amiri sakatlandı!

Sağ diz iç yan bağında yaralanma ve eklem ödemi olan futbolcunun, 3 hafta sonra takımla çalışmalara başlamasının planlandığı duyuruldu.

Kaynak: AA
Trabzonspor'un yeni transferi Amiri sakatlandı!
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10 Ağustos 2018 21:58
Trabzonspor'da sakatlığı bulunan İranlı futbolcu Vahid Amiri'nin, 3 hafta sonra takımla çalışmalara başlamasının planlandığı bildirildi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 4 Ağustos'ta İtalya'nın Cagliari takımı ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan ve çekilen MR sonucunda sağ diz iç yan bağında yaralanma ve eklem ödemi tespit edilen Vahid Amiri'nin salon çalışmalarına başladığı belirtildi.

Açıklamada, doktor kontrolünde fitness salonunda kondisyon ve kuvvet çalışması gerçekleştiren oyuncunun, 3 hafta sonra takımla çalışmalara başlamasının planlandığı kaydedildi.

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