Trabzonspor'un gençleri Fransa medyasında

Fransa medyasında Trabzonspor'un; Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi geride bıraktığına vurgu yapıp, Avrupa'nın gözdesi olan genç yeteneklere sahip olduğunu kaydedildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Trabzonspor.org
Trabzonspor'un gençleri Fransa medyasında
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27 Mayıs 2020 09:37
Süper Lig'in lideri Trabzonspor'un yakaladığı ivme Fransa'da dikkat çekti. Fransız basını, bordo-mavili kulübün hem sahada hem de ekonomik alandaki çıkışını mercek altına aldı. Foot Mercato'da yayınlanan makalede, "Trabzonspor, Türkiye'de üç büyüklerin önüne geçiyor" vurgusu yapılarak G.Saray, Beşiktaş ve F.Bahçe'yi geride bıraktığı belirtildi.

BEYAZ SAYFA AÇILDI

Trabzonspor'da 2018'de başkanlık koltuğuna oturan Ahmet Ağaoğlu'nun geçmişe yönelik borç, transfer politikası ve kadro yapılanmasının üzerine beyaz bir sayfa açtığının yazıldığı makalede şu ifadelere yer verildi: "Kulüp, genç ve gelir elde edilecek potansiyeli yüksek futbolculara yöneldi. Lille'e satılan Yusuf Yazıcı'nın yanı sıra Avrupalı kulüplerin gözdesi Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür başta olmak üzere genç yeteneklere sahipler."

TRANSFERDE İSABET

"Bordo-mavili ekip ateşli taraftarıyla bütünlük yakaladı. Trabzonspor'u doğru transfer politikasıyla parlak bir gelecek bekliyor. Napoli, Monaco, Milan ve Bayern Münih'in izlediği Sörloth ile Ekuban ve Nwakaeme gibi isabetli yabancı transferler yapıldı."

SON HIZ ÇALIŞMAYA DEVAM

Salgın sürecinden sonra sahaya en erken inen takımlardan Trabzonspor, çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından taktiksel idman gerçekleştirildi. Akşamki çalışmayı Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da izledi.

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