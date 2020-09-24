Trabzonsporlu Anders Trondsen ameliyat edildi

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Anders Trondsen, sakatlığı sonrası ameliyat edildi.

Haber; AA
Trabzonsporlu Anders Trondsen ameliyat edildi
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24 Eylül 2020 19:33
Trabzonspor'un Norveç'in Rosenborg takımından transfer ettiği Anders Trondsen'in ameliyat edildiği bildirildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, sağ diz ön çapraz bağı yırtılan ve ülkesi Norveç'te bulunan Anders Trondsen'e bugün Oslo'da artroskopik ön çapraz bağı ameliyatı gerçekleştirildiği belirtildi. 

Açıklamada, başarılı bir operasyon geçiren 25 yaşındaki oyuncuya geçmiş olsun dileklerinde bulunuldu.



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