Trabzonspor'dan Serkan Asan'ın maaşına iyileştirme geliyor

Geride kalan 5 haftanın 4'ünde şans bulan Serkan Asan'ın ücretinde iyileştirme yapılacak.



Aylık 10 bin lira aldığı belirtilen 21 yaşındaki sağ bekin, 2023'e kadar Trabzonspor ile kontratı bulunuyor. Ümit Milli Takım'da gösterdiği performansla da dikkat çeken Serkan, Getafe, Freiburg, Lille gibi kulüpler tarafından takip ediliyor.



Bordo-Mavili yönetim, takımın bir diğer genç ismi Kerem Baykuş'un ücretini de artırmaya hazırlanıyor.



