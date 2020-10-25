Trabzonspor'dan Samatta'ya Edgar Ie önlemi!

Fenerbahçe'nin en önemli gol silahı Samatta'ya karşı Fırtına'nın teknik patronu Eddie Newton önlemini aldı.

, Fotoğraf; AA
Trabzonspor'dan Samatta'ya Edgar Ie önlemi!
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25 Ekim 2020 12:52
Trabzonspor'un Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmada stoper Edgar le, Samatta'ya birebir adam markajı uygulayacak.

Genç stoperin performansına çok güvenen Newton, onu diğer stoper Vitor Hugo ile destekleyecek. Aynı zamanda savunma bekleri Marlon ve Pereira'dan da kesinlikle arkada boşluk vermemeleri istendi.



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