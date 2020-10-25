Trabzonspor'dan Samatta'ya Edgar Ie önlemi!

Trabzonspor'un Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmada stoper Edgar le, Samatta'ya birebir adam markajı uygulayacak.



Genç stoperin performansına çok güvenen Newton, onu diğer stoper Vitor Hugo ile destekleyecek. Aynı zamanda savunma bekleri Marlon ve Pereira'dan da kesinlikle arkada boşluk vermemeleri istendi.



