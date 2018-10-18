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Trabzonspor'da UEFA zirvesi!

Galatasaray'daki FFP krizi, Trabzonspor yönetimini de harekete geçirdi. Mali kriterler üzerine kendi aralarında durum değerlendirmesi yapacak olan bordo-mavililer, UEFA'da bir sorunla karşılaşmamak için erken önlem almayı planlıyor.

Kaynak: Sabah
Trabzonspor'da UEFA zirvesi!
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18 Ekim 2018 03:25
Galatasaray'ın UEFA ile yaptığı Finansal Fair Play (FFP) anlaşmasının yeniden değerlendirmeye alınması, Trabzonspor yönetimini de harekete geçirdi.

UEFA ile yapılan anlaşma ve kulübün mali şartlarını masaya yatırmak üzere bir değerlendirme toplantısı yapma kararı alan bordo-mavililer, bir sorun tespit edilmesi halinde erken önlem almayı planlıyor.

UEFA yetkilileriyle önümüzdeki günlerde yeni bir görüşme takvimi ayarlayacak olan yönetim, bugüne kadar yapılan ödemeleri ve finansal adımları anlatacak.

'EMİN ADIMLAR ATIYORUZ'

Konuyla ilgili bilgi veren Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, "Şu an emin adımlarla ilerliyoruz. Görüştüğümüz sponsorlar var. Somut adımlar atılacak. Aralık ayına kadarki ödeme planı hazır" dedi.

 

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