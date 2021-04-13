Trabzonspor'da savunma tamam, hücum devam!

Süper Lig'de zirve yarışından erken kopan Trabzonspor konuk olduğu Çaykur Rizespor'la 0-0 berabere kalırken, gol yollarında yaşanan sıkıntı yine giderilemedi.



Karadeniz ekibi; Ekuban, Nwakaeme ve Afobe'nin forma giymediği müsabakada Djaniny ile etkili olmaya çalışsa da hücumdaki beklentiler karşılıksız kaldı.



Ligde geride kalan 33 maçta 40 gol atan bordo-mavili ekip, son 4 sezonun en az skor üretilen dönemini yaşıyor. En son 2016-2017 sezonunda söz konusu dönem 38 gol atan Karadeniz ekibi, 2017-2018 sezonunda 60 gol, 2018-2019 sezonunda 61 gol, 2019-2020 sezonunda ise tam 74 gol kaydetmişti.



Trabzonspor, ligde beraberlikle tamamlanan son 3 maçında sadece 1 kez gol sevinci yaşayabildi. Karadeniz ekibi son 3 maçında DG Sivasspor'la 0-0, Hes Kablo Kayserispor'la 1-1 ve Çaykur Rizespor'la da 0-0 berabere kaldı.



Abdullah Avcı'nın teknik direktörlük görevine getirilmesiyle ayağa kalkan bordo-mavili takım hücumda aksamasına rağmen savunma performansını ciddi biçimde artırdı. Karadeniz ekibi 33 lig maçında kalesinde toplam 31 gol gördü. Trabzonspor, Avcı'nın takımın başına geçmesinden sonra çıktığı 25 maçta 16 gol yedi. Bordo-mavili ekip, Abdullah Avcı'dan önce 8 maçta 15 gole engel olamamıştı.



