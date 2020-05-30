Trabzonspor'da Pereira imzaladı, iki anlaşma daha açıklandı

Trabzonspor, 36 yaşındaki sağ bek oyuncusuile yeni sözleşme imzaladı.Düzenlenen imza töreninde Başkan Ahmet Ağaoğlu da yer aldı. Bordo mavililerin başkanı, Bilal Başacıkoğlu ve Hosseini'nin de opsiyonlarını kullandıklarını duyurdu.Joao Pereira futbolu Trabzonspor'da bırakmak istediğini söyledi, 1 yıllık anlaştık. Kontrat ücreti konusunda bizi hiç üzmedi. Her iki tarafı da mutlu edecek sözleşme imzaladık. Taraftarın tabiriyle bizim küçük eniştemiz. Geçtiğimiz hafta Bilal ve Majeed Hosseini ile olan opsiyonumuzu da kullandık. Önümüzdeki sezon devam edecekler." dedi.Jose Sosa konusunda konuşan Ağaoğlu, "Jose Sosa bizimle devam etmek istiyor, bizim kaptanımız. Bizimle birlikte sıkıntılı süreçte çok önemli sorumluluklar aldı. Hakkındaki spekülasyonlara herhalde bu sözlerle nokta koymuş oluyoruz. Sosa bizim için sadece bir futbolcu değil. Futbolu burada bırakmaları en büyük arzumuz, bıraktıktan sonra da bu kulüpte alabilecekleri görev varsa burada devam etmeleri en büyük arzumuz. Pereira'yı yakından tanıyoruz, onun 1 lirası başka futbolcunun 10 lirası... Finansal olarak ona çok güvendiğimiz için büyük ihtimal CFO olarak burada görev alacak. Kulübün kasasını ona emanet edeceğiz şaka bir yana." ifadelerine yer verdiPereira'ya teşekkür eden başkan, "Kendisiyle burada başarılara imza atacağız. Önümüzde kupa maçları ve 8 final maçı var. Bu şehrin insanlarının hayali var, inşallah o hayal için mücadele edip o noktaya ulaşacağız." açıklamasını yaptıJoao Pereira ise açıklamasında şöyle konuştu;"Herkese bana güvendikleri için teşekkür ederim. Trabzonspor'a ilk geldiğimde bu kadar 3.5 yıl süreceğini düşünmemiştim açıkçası. Geldiğimden beri en iyisini vermeye çalıştım. Takımımız yıllardır daha iyisini yapmaya çalışıyor. Bu sene tarih yazmaya çok yakınız. Kalan 8 maçı alırsak yıllardır beklediğimiz ana ulaşacağımıza inanıyorum. Taraftarımıza ve Trabzon insanına çok teşekkür ederim, aileme inanıılmaz sevgi gösterdiler. Ailem burada mutluysa ve ben burada kalıyorsam onların sayesinde. Belki kupalar sözü veremem ama sözünü vereceğim şey burada elimden geleni yapacağıma ve terimin son damlası için koşacağımın sözünü verebilirim"Trabzonspor, savunma oyuncusu Majid Hosseini'nin sözleşmesinde bulunan opsiyonun kullanıldığını açıkladı.Sözleşmesi 1 yıl daha uzayan Hosseini'ye yıllık 600 bin euro garanti ücret ödeneceği belirtildi.Bordo - mavili ekip, devre arasında transfer edilen Bilal Başacıkoğlu'nun sözleşmesinde bulunan opsiyonun kullanıldığını da KAP'a bildirdi.Sözleşmesi 2 yıllığına uzatılan Başacıkoğlu, 2020/21 sezonu için 2.75 milyon TL, 2021/22 sezonu için ise 2 milyon TL garanti ücret alacak.