Trabzonspor'un yaklaşık bir aydır kadrosuna katmak için uğraş verdiği Enzo Perez, River Plate ile yeniden idmanlara çıkmaya başladı.
Daha önce bordo-mavili yönetime verdiği sözlerde kendisine gönderilen sözleşmeyi imzalayacağını belirtmişti. Ancak verdiği sözü tutmayan Perez, ailesinin Türkiye'ye gitmesini istememesi ve River Plate'ten gelen baskılar sonucunda geri adım attı.
Bu gelişme üzerine bordo-mavili yöneticiler büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.
Daha önce bordo-mavili yönetime verdiği sözlerde kendisine gönderilen sözleşmeyi imzalayacağını belirtmişti. Ancak verdiği sözü tutmayan Perez, ailesinin Türkiye'ye gitmesini istememesi ve River Plate'ten gelen baskılar sonucunda geri adım attı.
Bu gelişme üzerine bordo-mavili yöneticiler büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.