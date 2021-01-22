Trabzonspor'un yaklaşık bir aydır kadrosuna katmak için uğraş verdiği Enzo Perez, River Plate ile yeniden idmanlara çıkmaya başladı.Daha önce bordo-mavili yönetime verdiği sözlerde kendisine gönderilen sözleşmeyi imzalayacağını belirtmişti. Ancak verdiği sözü tutmayan Perez, ailesinin Türkiye'ye gitmesini istememesi ve River Plate'ten gelen baskılar sonucunda geri adım attı.Bu gelişme üzerine bordo-mavili yöneticiler büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.