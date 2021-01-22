Trabzonspor'da Enzo Perez şaşkınlığı

Trabzonspor'un uzun süredir gündeminde yer alan Enzo Perez konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Arjantinli yıldız takımı ile antrenmanlara çıkmaya başladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Enzo Perez şaşkınlığı
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22 Ocak 2021 12:46
Trabzonspor'un yaklaşık bir aydır kadrosuna katmak için uğraş verdiği Enzo Perez, River Plate ile yeniden idmanlara çıkmaya başladı.

Daha önce bordo-mavili yönetime verdiği sözlerde kendisine gönderilen sözleşmeyi imzalayacağını belirtmişti. Ancak verdiği sözü tutmayan Perez, ailesinin Türkiye'ye gitmesini istememesi ve River Plate'ten gelen baskılar sonucunda geri adım attı.

Bu gelişme üzerine bordo-mavili yöneticiler büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. 
 





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