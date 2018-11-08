Trabzonspor'da Burak Yılmaz kararı! Kadroda yok...

Trabzonspor'da Burak Yılmaz, 9 Kasım Cuma günü deplasmanda oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor maçının kadrosuna alınmadı.
Öte yandan sakatlıkları bulunan Yusuf Yazıcı ve Mustafa Akbaş da kadroya dahil edilmedi.
Bordo - mavililerin maç kadrosu şu şekilde:
Onur Kıvrak, Uğurcan Çakır, Esteban Alvarado
Zargo Toure, Hüseyin Türkmen, Joao Pereira, Zeki Yavru, Semih Karadeniz, Majid Hosseini, Filip Novak, Luis Ibanez, Batuhan Artarslan
Juraj Kucka, Ogenyi Onazi, Murat Cem Akpınar, Jose Sosa, Abdülkadir Ömür, Abdülkadir Parmak, Olcay Şahan, Vahid Amiri
Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban, Hugo Rodallega.
NE OLMUŞTU?
Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'un Bursaspor ile oynadığı mücadelede Burak Yılmaz krizi yaşandı.
72. dakikada Trabzonspor'un 1-0 önde olduğu anda Burak Yılmaz kenara alınırken, yerine Ekuban oyuna dahil oldu. Burak Yılmaz kenara alınırken ıslıklanmasının üzerine tribünlere çok sert tepki gösterdi. Yıldız oyuncu el kol hareketleri ile bir şeyler söylenerek Trabzonspor taraftarlarını karşısına aldı.
Bunun üzerine tribünlerin tepkisi artarken, Ünal Karaman da oyuncusuna kızdı. Burak, oyundan alındıktan sonra doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu.
KULÜBÜNDEN 500 BİN EURO CEZA
Burak Yılmaz'ın bu hareketlerinin ardından Trabzonspor Kulübü, golcü oyuncuya 500 bin euro para cezası vermişti.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Öte yandan sakatlıkları bulunan Yusuf Yazıcı ve Mustafa Akbaş da kadroya dahil edilmedi.
Bordo - mavililerin maç kadrosu şu şekilde:
Onur Kıvrak, Uğurcan Çakır, Esteban Alvarado
Zargo Toure, Hüseyin Türkmen, Joao Pereira, Zeki Yavru, Semih Karadeniz, Majid Hosseini, Filip Novak, Luis Ibanez, Batuhan Artarslan
Juraj Kucka, Ogenyi Onazi, Murat Cem Akpınar, Jose Sosa, Abdülkadir Ömür, Abdülkadir Parmak, Olcay Şahan, Vahid Amiri
Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban, Hugo Rodallega.
NE OLMUŞTU?
Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'un Bursaspor ile oynadığı mücadelede Burak Yılmaz krizi yaşandı.
72. dakikada Trabzonspor'un 1-0 önde olduğu anda Burak Yılmaz kenara alınırken, yerine Ekuban oyuna dahil oldu. Burak Yılmaz kenara alınırken ıslıklanmasının üzerine tribünlere çok sert tepki gösterdi. Yıldız oyuncu el kol hareketleri ile bir şeyler söylenerek Trabzonspor taraftarlarını karşısına aldı.
Bunun üzerine tribünlerin tepkisi artarken, Ünal Karaman da oyuncusuna kızdı. Burak, oyundan alındıktan sonra doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu.
KULÜBÜNDEN 500 BİN EURO CEZA
Burak Yılmaz'ın bu hareketlerinin ardından Trabzonspor Kulübü, golcü oyuncuya 500 bin euro para cezası vermişti.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın