Trabzonspor'da Ankaragücü öncesi 5 eksik

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Ankaragücü maçı kadrosunu belirledi.



Bordo-mavililerin Ankaragücü maçı kamp kadrosunda Gaston Campi ve Stiven Plaza ile birlikte sakatlıkları bulunan Salih Kavrazlı, Yusuf Sarı ve Hüseyin Türkmen yer almadı.



Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında 19:30'da deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.