Trabzonspor'da Ankaragücü öncesi 5 eksik

Trabzonspor'un Ankaragücü maç kadrosunda 5 oyuncu yer almadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'da Ankaragücü öncesi 5 eksik
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26 Kasım 2020 18:42
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Ankaragücü maçı kadrosunu belirledi.

Bordo-mavililerin Ankaragücü maçı kamp kadrosunda Gaston Campi ve Stiven Plaza ile birlikte sakatlıkları bulunan Salih Kavrazlı, Yusuf Sarı ve Hüseyin Türkmen yer almadı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında 19:30'da deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.


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