Trabzonspor'a Abdülkadir'den kötü haber!

Trabzonspor'un genç futbolcusu Abdülkadir Ömür, Alanyaspor maçında sakatlanmıştı.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'a Abdülkadir'den kötü haber!
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09 Kasım 2020 12:45
Trabzonspor'da Alanya maçında dizinden sakatlanan ve hava topu mücadelesinde yerde kaldıktan sonra oyuna devam edemeyen Abdülkadir Ömür'den kötü haber geldi.

Başarılı futbolcunun, çekilen MR sonucu belli oldu. Buna göre oyuncunun 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Abdülkadir'in A Milli Takım'ın aday kadrosundan da çıkarılacağı gelen haberler arasında.



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