Trabzonspor'a Abdülkadir'den kötü haber!

Trabzonspor'da Alanya maçında dizinden sakatlanan ve hava topu mücadelesinde yerde kaldıktan sonra oyuna devam edemeyen Abdülkadir Ömür'den kötü haber geldi.
Başarılı futbolcunun, çekilen MR sonucu belli oldu. Buna göre oyuncunun 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Abdülkadir'in A Milli Takım'ın aday kadrosundan da çıkarılacağı gelen haberler arasında.
Başarılı futbolcunun, çekilen MR sonucu belli oldu. Buna göre oyuncunun 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Abdülkadir'in A Milli Takım'ın aday kadrosundan da çıkarılacağı gelen haberler arasında.