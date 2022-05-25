Trabzonspor yeni sol bekini Genoa'da buldu

Abdullah Avcı, şampiyon kadronun büyük bölümünü korumak ve takviyelerle gelecek sezon 3 kulvarda da başarı kazanmak istiyor. Trabzonspor'un deneyimli hocası Abdullah Avcı, gelecek sezon transfer çalışmaları için raporunu yönetime iletti.



Geçen sezon 1997 ve sonrası doğumlu sol bek ihtiyacı yüzünden Puchacz'ı transfer eden Trabzonspor, o bölgenin daha da iyi olmasını hedefliyor. Tymoteusz Puchacz geçtiğimiz sezon 20 maçta süre aldı ve 2 asist ile oynadı.



ABDULLAH AVCI 3 KULVARDA BAŞARI İSTİYOR!



Daha önce Başakşehir ile Süper Lig'de şampiyon olmaya çok yaklaşan Abdullah Avcı, bu hayalini Trabzonspor ile gerçekleştirdi. Avcı'nın yeni hedefi, Trabzonspor forması ile 3 kulvarda başarılı olmak.



Abdullah Avcı, 3 kulvarda başarı için rotasyonu bol, rekabetçi bir kadro kurmayı hedefliyor. Genç ve dinamik isimleri transfer edecek olan Trabzonspor'da ilk hedef İtalya'da forma giyen sol beki transfer etmek.



ANDREA CAMBIASSO GÜNDEMDE



Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre, teknik direktör Abdullah Avcı, İtalya Serie A'da küme düşen Genoa'nın sol beki Andrea Cambiaso'yu istediğini yönetime bildirdi. Küme düşen Genoa'nın 2000 doğumlu sol beki Andrea Cambiaso'yu istediğini Başkan Ahmet Ağaoğlu'ndan istedi. Genoa küme düşmesine rağmen 1 gol ve 4 asistle elinden geleni yapan 22 yaşındaki genç oyuncunun Serie A'da pek çok talibi var. Cambiaso'nun öncelikle Trabzonspor'da oynamayı istemesi gerekiyor. Şampiyonlar Ligi faktörü kullanılacak ve genç isim ikna edilecek.



Genoa takımında sol bek mevkinde forma giyen Andrea Cambiaso, 20 Şubat 2000 tarihinde dünyaya gelmiştir. 181 cm boyunda ve kilo olan Andrea Cambiaso, Sol ayağını kullanmaktadır. İtalyan oyuncu aynı zamanda orta sahada da oynayabiliyor.







