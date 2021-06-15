Trabzonspor'u heyecanlandıran tecrübe

Trabzonspor'da tüm gözler 28 Haziran'daki sezon açılışına çevrildi. Gelecek yıl Süper Lig'de zirve yarışında olmak isteyen bordo-mavililerde, yeni transferler şimdiden heyecan yaratıyor.



Marek Hamsik, Gervinho ve Bruno Peres gibi tecrübeli isimleri kadrosuna katan Karadeniz ekibinde beklentiler artıyor. Geçen sezonu lig yarışından uzak geçiren Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile yakalanan havanın yeni transferlerle artarak sürmesi amaçlanıyor.



Transfer çalışmalarını sürdürecek Karadeniz temsilcisinde erken hamlelerin olması da yüzleri güldürüyor. Özellikle Avrupa futbolunda başarı sağlamış isimlerin gelmesi de ayrıca mutlu ediyor.31 yaşındaki sağ bek Bruno Peres, 2016-2021 arası Roma'nın 5 yıl sözleşmeli futbolcusu idi. Özellikle geride bıraktığımız 2020-21 sezonunda 44 resmi maça çıkarak, istikrarlı bir görüntü çizdi.



Avrupa futbolunun ünlü yıldızlarından Gervinho, Ligue 1, Premier Lig ve Serie A gibi 3 büyük ligde oynadı. 33 yaşındaki futbolcu Lille'de şampiyonluk yaşarken, Arsenal ile FA Kupası'nı kazandı. İtalya'da da Roma ve Parma'da top koşturdu. Son olarak takıma katılan Marek Hamsik, İtalya'da Napoli ile özdeşleşti. 33 yaşındaki orta saha 2007-2019 arası Napoli'de tam 12 sene oynadı, dile kolay 520 maçta forma giyip 121 gol 100 asist katkısı verdi.



