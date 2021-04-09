Trabzonspor savunmada güven veriyor

Trabzonspor'un Abdullah Avcı sonrasında savunmada gösterdiği performans dikkat çekti.
İlk 8 haftada ligin en fazla (15) gol yiyen takımı olan bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımın başına getirilmesinin ardından 23 maçta kalesinde 15 gol gördü.
Ligde ilk 8 haftalık periyotta maç başına 1.87 gol yiyen Karadeniz ekibi, Avcı döneminde 0.67 gibi düşük yüzde de kaldı.
İlk 8 haftada ligin en fazla (15) gol yiyen takımı olan bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımın başına getirilmesinin ardından 23 maçta kalesinde 15 gol gördü.
Ligde ilk 8 haftalık periyotta maç başına 1.87 gol yiyen Karadeniz ekibi, Avcı döneminde 0.67 gibi düşük yüzde de kaldı.