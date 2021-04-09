Trabzonspor savunmada güven veriyor

Trabzonspor'da Abdullah Avcı sonrası savunmanın başarısı ön plana çıktı.

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Trabzonspor savunmada güven veriyor
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09 Nisan 2021 11:46
Trabzonspor'un Abdullah Avcı sonrasında savunmada gösterdiği performans dikkat çekti.

İlk 8 haftada ligin en fazla (15) gol yiyen takımı olan bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımın başına getirilmesinin ardından 23 maçta kalesinde 15 gol gördü.

Ligde ilk 8 haftalık periyotta maç başına 1.87 gol yiyen Karadeniz ekibi, Avcı döneminde 0.67 gibi düşük yüzde de kaldı.



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