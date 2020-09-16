Trabzonspor, Papiss Cisse ile dirsek temasında

ÖZEL RÖPORTAJ: Papiss Cisse: "Müslüman bir ülkede olmak benim için harika. Her sabah kalktığımda ezan sesini duyuyorum. Müslüman bir ülkede olduğum için mutluyum. Günde beş defa ezan sesini duymak beni gerçekten sakinleştiriyor ve mutlu bir insan yapıyor" ????



— Sporx (@sporx) June 12, 2020

Alexander Sörloth'u 22 milyon euro karşılığında Almanya Bundesliga takımlarından Leipzig'e satmak üzere olan Trabzonspor, Norveçli golcünün yerini iki isimle doldurmak için harekete geçti.Trabzonspor'un görüşme halinde olduğu isimlerden biri de Papiss Cisse... Alanyaspor'dan ayrıldıktan bonservisi elinde olan Cisse, Belçika Ligi takımlarından Anderlecht ile görüşen ancak sözleşme süreci ve ekonomik şartlarda anlaşma sağlayadı.2 yıllık garanti sözleşme ve 1.5 milyon euro garanti ücret talep eden Cisse, menajerler aracılığıyla Trabzonspor ile dirsek teması kurdu ve bordo-mavili takımdan gelecek olan cevabı beklemeye başladı.35 yaşındaki Senegalli yıldız, Süper Lig'de 2 sezonda 58 maça çıktı ve toplam 38 gol attı.