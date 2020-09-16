Trabzonspor, Papiss Cisse ile dirsek temasında

Alexander Sörloth'u Leipzig'e satmak üzere olan Trabzonspor, Papiss Cisse ile dirsek temasına başladı.

Trabzonspor, Papiss Cisse ile dirsek temasında
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Eylül 2020 14:08
Alexander Sörloth'u 22 milyon euro karşılığında Almanya Bundesliga takımlarından Leipzig'e satmak üzere olan Trabzonspor, Norveçli golcünün yerini iki isimle doldurmak için harekete geçti.

Trabzonspor'un görüşme halinde olduğu isimlerden biri de Papiss Cisse... Alanyaspor'dan ayrıldıktan bonservisi elinde olan Cisse, Belçika Ligi takımlarından Anderlecht ile görüşen ancak sözleşme süreci ve ekonomik şartlarda anlaşma sağlayadı.

2 yıllık garanti sözleşme ve 1.5 milyon euro garanti ücret talep eden Cisse, menajerler aracılığıyla Trabzonspor ile dirsek teması kurdu ve bordo-mavili takımdan gelecek olan cevabı beklemeye başladı.

35 yaşındaki Senegalli yıldız, Süper Lig'de 2 sezonda 58 maça çıktı ve toplam 38 gol attı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için