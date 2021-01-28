Trabzonspor, Olimpiyat Stadyumu'nu seviyor

Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki ikinci Süper Kupa Finali'ni de kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, Olimpiyat Stadyumu'nu seviyor
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28 Ocak 2021 00:31
Süper Kupa'da ikinci kez mücadele eden Trabzonspor ikide iki yaptı.

Bordo-mavili takım, 2010 yılında yine Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Süper Kupa maçında Bursaspor ile karşı karşıya gelmişti. Trabzonspor, müsabakayı 3-0 kazanarak kupayı müzesine götürmüştü.

Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı ikinci Süper Kupa maçını da kazandı.

- Maçın adamı Ekuban

TFF Süper Kupa'nın en değerli oyuncusu bordo-mavili takıma galibiyeti getiren golü atan Trabzonsporlu Caleb Ekuban seçildi.

Ekuban'a plaketini TFF Başkanı Nihat Özdemir verdi.



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