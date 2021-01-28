Trabzonspor, Olimpiyat Stadyumu'nu seviyor

Süper Kupa'da ikinci kez mücadele eden Trabzonspor ikide iki yaptı.



Bordo-mavili takım, 2010 yılında yine Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Süper Kupa maçında Bursaspor ile karşı karşıya gelmişti. Trabzonspor, müsabakayı 3-0 kazanarak kupayı müzesine götürmüştü.



Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı ikinci Süper Kupa maçını da kazandı.



- Maçın adamı Ekuban



TFF Süper Kupa'nın en değerli oyuncusu bordo-mavili takıma galibiyeti getiren golü atan Trabzonsporlu Caleb Ekuban seçildi.



Ekuban'a plaketini TFF Başkanı Nihat Özdemir verdi.



