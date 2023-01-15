Trabzonspor ilki başardı!

Süper Lig'deki 4 yenilgisinin tamamını dış sahada yaşayan Trabzonspor, Akyazı'da yıkılmıyor.



Karadeniz temsilcisi, 5-0'lık Alanya mağlubiyeti sonrası Başakşehir'i konuk ederken, Anastasios Bakasetas'ın tek golüyle zafere uzandı.



KÖTÜ SERİYE SON VERDİ



Bordo-mavililer, Akyazı'daki kaybetmeme serisini 34 maça yükseltti. İç sahada son olarak 2021'in Mart ayında Alanyaspor mağlup olan Fırtına, sonrasında çıktığı 34 karşılaşmada 22 galibiyet ve 12 beraberlik elde etti.



Akyazı'da kaybetmeme alışkanlığını sürdüren Trabzonspor, aynı zamanda kötü bir seriye de son verdi. Yeni stadında Başakşehir'i konuk ettiği 6 lig maçının hiçbirini kazanamayan ve bu karşılaşmalarda 3 yenilgi ile 3 beraberlik alan Trabzonspor, Başakşehir'i ilk kez Akyazı'da yendi. Öte yandan ikitakımın ligdeki son 15 maçlık karşılaşmasında, Trabzonspor ikinci galibiyetini almış oldu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ