Trabzonspor ile Kasımpaşa 23. randevuda

Süper Lig'de Trabzonspor ile Kasımpaşa, cuma günü Trabzon'da yapacakları müsabakayla 23. kez kozlarını paylaşacak.

Haber; AA
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Trabzonspor ile Kasımpaşa 23. randevuda
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29 Ekim 2020 15:27
Süper Lig'de Trabzonspor ile Kasımpaşa, cuma günü Trabzon'da yapacakları müsabakayla 23. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligde oynanan 22 maçın 10'unu Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 5 kez mağlup ederken, taraflar 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 40 kez havalandırırken, Kasımpaşa 28 golle karşılık verdi.

- Trabzon'daki maçlar

Trabzonspor, sahasında oynadığı karşılaşmalarda rakibine bariz üstünlük kurdu.

Bordo-mavililer, kendi evinde 11 maçın 7'sini kazandı. 2 karşılaşma konuk takımın galibiyetiyle sona ererken taraflar 2 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, 2010-2011 sezonunda rakibini 7-0 mağlup ederek, iki takım arasında oynanan maçlarda en farklı galibiyeti aldı.

Trabzonspor, geçen sezon da sahasında rakibini 6-0 gibi farklı sonuçla mağlup etmişti.



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