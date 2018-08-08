Trabzonspor, iki günde 18 milyon TL bulmak zorunda

BORÇ ERSUN YANAL VE AYKUT DEMİR'E

Göreve geldikten sonra geçmiş dönemden kalan borçlar nedeniyle yeni sezon öncesi kulüp lisans alamayan ve TFF'nin verdiği bir aylık sürede bu sorunu çözen Trabzonspor'da şimdi yeni bir kriz baş gösterdi.TFF talimatlarına göre yeni transferlerine lisans çıkartabilmesi için federasyona borçsuzluk kağıdı sunmak zorunda olan bordo-mavili - mavili kulübün cuma akşamına kadar 18 milyon TL bulamadığı takdirde, yeni transferlerini tescil ettiremeyeceği ortaya çıktı.Bordo-mavili yöneticiler, bundan iki hafta öncesine kadar tescile engel borcun yaklaşık 40 milyon TL olduğunu ve bu rakamı son gün olan 9 Ağustos'a kadar 18 milyon TL'ye kadar erittiklerini belirterek "Bu parayı bulup ilgili kişilere borçlarımızı ödeyemezsek yeni transferlerimize lisans izni çıkmayacak" dediler.Ahmet Ağaoğlu başkanlığında hemen hemen tüm yönetim, iki gün içinde gerekli olan 18 milyon TL'yi bulmak için seferber olurken; bu paranın büyük bölümünün geçmiş yönetim tarafından sözleşmeleri haksız feshedilen Ersun Yanal ile Aykut Demir'e olduğu ortaya çıktı. Bordo-mavili yöneticiler, Yanal'a ödenecek olan parayla ilgili olarak önceki başkan Muharrem Usta'yı suçlayarak, "İnat yüzünden bu durumlara gelinde" ifadesini kullandılar.Yanal'ın göreve son verildiği dönemde deneyimli teknik adamın, dönemin yöneticisi Ahmet Çubukçu'yla masaya oturduğunda, "Henüz sezon başı iki üç maaşımı verin sözleşmeyi feshedelim" dediği ve bu şekilde hazırlanan protokülün başkan Muharrem Usta'nın, 'Değil iki üç maaş, üç kuruş vermem' diyerek bu anlaşmayı bozduğu iddia edilmiş; TFF'ye başvuran Yanal hem UÇK hem de Tahkim Kurulu tarafından haklı bulunarak, yaklaşık 1.3 milyon euro tazminat almaya hak kazanmıştı.