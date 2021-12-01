Trabzonspor hem oynarken hem de izlerken kazandı

Karagümrük'ü devirip üstüste 7. maçından zaferle ayrılan Trabzonspor, takipçilerinin puan kaybetmesinin ardından zirvede farkı iyice açtı. Bu sezon pek çok haftadaki gibi yine en kazançlı takım olan Trabzonspor, Fenerbahçe'nin 12, Galatasaray'ın 14, Beşiktaş'ın da 16 puan önünde bulunuyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor hem oynarken hem de izlerken kazandı
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01 Aralık 2021 13:19
Süper Lig'de dolu dizgin yoluna devam eden Trabzonspor'un VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanında aldığı galibiyet, tüm rakiplerinin takılmasıyla çok daha değerli hale geldi. Bordo-mavililerin en yakın takipçileri İttifak Holding Konyaspor ile Atakaş Hatayspor yenildi, aynı şekilde Aytemiz Alanyaspor da kaybetti.

Fenerbahçe , Göztepe deplasmanında 1 puanla yetinirken, Galatasaray ise Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a diş geçiremedi. Beşiktaş da GZT Giresunspor'a 4-0'lık skorla boyun eğdi. Çıkıştaki Başakşehir, Altay ile berabere kaldı. Sezonun sürpriz takımlarından Adana Demirspor da evinde Kasımpaşa'yla yenişemedi.

Son 5 haftaya dikkat!

Pek çok haftada hem oynarken hem de rakiplerinin maçlarını izlerken kazanan Trabzonspor, yine haftanın en kârlı takımı oldu. İlk 10 sırada yer alan ekiplerden sadece Fırtına kazandı; diğer takımların kayıpları hesaba katıldığında, Trabzonspor 26 puanlık bir avantaj sağladı. Özellikle Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın son 5 haftalık performansına bakıldığında, bordo-mavililerin başarısı daha net ortaya çıkıyor.

En büyük fark bu

Bu periyotta Trabzonspor 5 maçı da kazanırken, İstanbul'un 3 büyük ekibinin son 5 haftada aldığı toplam galibiyet sayısı sadece 3. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, çıktıkları son 5 karşılaşmada 1'er kez kazanabildiler. 14. haftalar itibarıyla lig tarihindeki en büyük puan farkını atan Trabzonspor, emin adımlarla yola devam ediyor.


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