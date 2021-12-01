Trabzonspor hem oynarken hem de izlerken kazandı

Süper Lig'de dolu dizgin yoluna devam eden Trabzonspor'un VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanında aldığı galibiyet, tüm rakiplerinin takılmasıyla çok daha değerli hale geldi. Bordo-mavililerin en yakın takipçileri İttifak Holding Konyaspor ile Atakaş Hatayspor yenildi, aynı şekilde Aytemiz Alanyaspor da kaybetti.



Fenerbahçe , Göztepe deplasmanında 1 puanla yetinirken, Galatasaray ise Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a diş geçiremedi. Beşiktaş da GZT Giresunspor'a 4-0'lık skorla boyun eğdi. Çıkıştaki Başakşehir, Altay ile berabere kaldı. Sezonun sürpriz takımlarından Adana Demirspor da evinde Kasımpaşa'yla yenişemedi.



Son 5 haftaya dikkat!



Pek çok haftada hem oynarken hem de rakiplerinin maçlarını izlerken kazanan Trabzonspor, yine haftanın en kârlı takımı oldu. İlk 10 sırada yer alan ekiplerden sadece Fırtına kazandı; diğer takımların kayıpları hesaba katıldığında, Trabzonspor 26 puanlık bir avantaj sağladı. Özellikle Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın son 5 haftalık performansına bakıldığında, bordo-mavililerin başarısı daha net ortaya çıkıyor.



En büyük fark bu



Bu periyotta Trabzonspor 5 maçı da kazanırken, İstanbul'un 3 büyük ekibinin son 5 haftada aldığı toplam galibiyet sayısı sadece 3. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, çıktıkları son 5 karşılaşmada 1'er kez kazanabildiler. 14. haftalar itibarıyla lig tarihindeki en büyük puan farkını atan Trabzonspor, emin adımlarla yola devam ediyor.





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