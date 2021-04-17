Trabzonspor - Hatayspor: İlk 11'ler

Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşmada VAR hakemi olarak Alper Ulusoy görev yapacak. Trabzonspor - Hatayspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.Son 3 maçından beraberlikle ayrılan Trabzonspor, rakibini yenerek hem galibiyet özlemine son vermeyi hem de çıkışa geçmeyi hedefliyor. Trabzonspor 16 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi sonucunda 58 puanla sıralamanın 4'üncü basamağında yer alıyor.Ligin geride kalan bölümünde 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan Hatay ekibi ise 49 puanla 7. sırada bulunuyor.İki takım arasında sezonun ilk yarısında Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan maçı Trabzonspor, 1-0 kazanmıştı.Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Yunus Mallı ve Anders Trondsen ile kart cezalısı Vitor Hugo, takımda yer alamayacak. Dünkü çalışmaya katılamayan ve salonda tedavisi yapılan Caleb Ekuban'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.Hatay temsilcisinde sakatlığı bulunan Selim Ilgaz ve Soner Örnek ile kart cezalısı David Akintola, maçta forma giyemeyecek.Süper Lig'de sezonun flaş ekiplerinden Hatayspor, Trabzonspor karşısında tarihi boyunca lig galibiyeti alamadı.İki takımın daha önce karşı karşıya geldiği lig maçlarında Trabzonspor, rakibini 5 kez yenerken 4 maç ise berabere tamamlandı.Özellikle golcüleri ile kritik maçlarda aldıkları galibiyetle adından söz ettiren Hatayspor, bu sezon üst üste 3 maçta yenilgi yüzü görmedi.Son 2 haftadır galibiyet alamayan Hatayspor, Karagümrük ve Göztepe'ye mağlup olan Hatayspor toplam 11 kez mağlup oldu ancak 3 kez üst üste yenilmedi.