Trabzonspor, Halil Akbunar için yeniden devrede

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor; Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Stryger Jens Larsen ve Stefano Denswil'in ardından gözünü Göztepe'nin kanat oyuncusu Halil Akbunar'a çevirdi.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadrosunda görmek istediği 28 yaşındaki futbolcuyla prensip anlaşmasının yapıldığı öğrenildi. Bordo-mavililerin, transferin tamamlanması için Göztepe'de devam eden hisse devir işlemlerinin bitmesini beklediği kaydedildi.
Transferde oyuncu artı para teklifinin yapıldığı bildirildi.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadrosunda görmek istediği 28 yaşındaki futbolcuyla prensip anlaşmasının yapıldığı öğrenildi. Bordo-mavililerin, transferin tamamlanması için Göztepe'de devam eden hisse devir işlemlerinin bitmesini beklediği kaydedildi.
Transferde oyuncu artı para teklifinin yapıldığı bildirildi.
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