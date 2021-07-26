Trabzonspor, Gervinho ile kazandı

Trabzonspor, sezon öncesi 4. hazırlık maçında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor, Gervinho ile kazandı
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26 Temmuz 2021 20:50
Hazırlık maçında Trabzonspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi Trabzonspor 2-1 kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller, 23. dakikada Nwakaeme ile 78. dakikada yeni transfer Gervinho'dan geldi. Kasımpaşa'nın tek golünü de 6. dakikada yeni transfer Umut Bozok kaydetti.

Öte yandan Trabzonspor'da devre arasında oyuna dahil olan Abdülkadir Ömür, 60. dakikada sakatlanarak sedyeyle kenara gelmek zorunda kaldı.

TRABZONSPOR 4'TE 3 YAPTI

Trabzonspor daha önce hazırlık maçlarında Ümraniyespor'u 5-3, Bandırmaspor'u 1-0'lık skorlarla yendi. Başakşehir ile ise golsüz berabere kaldı.

3. yenilgisini alan Kasımpaşa ise daha önce Galatasaray'a 4-2 ve Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup olmuştu. Mavi beyazlı ekip İstanbulspor'u ise 3-1 mağlup etti.



 


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