Trabzonspor - Galatasaray maçında uzun yıllar sonra bir ilk

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında Galatasaray'la karşı karşıya geldi. Kritik mücadelede Uğurcan Çakır'ın sakatlığı nedeniyle Muhammet Taha Tepe görev aldı. Dev karşılaşmada uzun yıllar sonra bir ilk gerçekleşti.



ARDA AKBULUT'U HATIRLATTI



Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın Kopenhag maçında sakatlanmasının ardından eldivenleri Muhammet Taha Tepe devraldı. Genç file bekçisi 21 yaşında bordo-mavili takımın formasını ilk kez giydi. Trabzonspor'da 18 yaşındaki Arda Akbulut da bordo-mavili takımdaki ilk maçına Uğurcan Çakır'ın sakatlığı sonrası yine Galatasaray karşısında çıkmıştı.



MERTENS'E GOL İZNİ VERMEDİ



Muhammet Taha Tepe karşılaşmanın 31'inci dakikasında Dries Mertens'e gol izni vermedi. Genç eldiven, Belçikalı yıldızın karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden gelen vuruşta sol köşeye doğru uzanarak rakibini durdurdu. Trabzonspor tribünleri, Muhammet Taha Tepe'yi bu kurtarış sonrası alkışladı.



KEREM'E GEÇİT YOK



Kritik mücadelede dakikalar 85'i gösterdiğinde Trabzonspor'da Muhammet Taha Tepe bir kez daha sahneye çıktı. Sarı-kırmızılıların üst üste geliştirdiği ataklar sonrası bu kez Kerem Aktürkoğlu gole yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda bordo-mavililerin 21 yaşındaki kalecisi rakibine gol izni vermedi.



MUSLERA VE DİĞER İSİMLERDEN TEBRİK



Zorlu karşılaşma 0-0'lık beraberlikle tamamlandı. Trabzonspor'da genç file bekçisi Muhammet Taha Tepe gösterdiği performansla maçın en iyi isimleri arasına girdi. 21 yaşındaki eldiveni son düdük sonrası Galatasaraylı oyuncular sarılarak tebrik etti. Patrick van Aanholt, Muhammet Taha Tepe'yle kısa bir süre sohbet etti. Sarı-kırmızılıların yıldızı Fernando Muslera müsabaka sonrası Muhammet Taha Tepe'nin yanına kadar gidip genç eldiveni kutladı.



SAHAYA AYAKKABI ATILDI



Müsabakanın son düdüğü sonrası bazı istenmeyen görüntüler de yaşandı. Tribünlerde yer alan bir taraftar maçın ardından sahaya ayakkabı fırlattı. Patrick van Aanholt'un yanına düşen ayakkabıyı yıldız futbolcu saha kenarına çıkardı. Öte yandan tecrübeli sol bek bu duruma tepki gösterdi.



YILLAR SONRA İLK



Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki dev maçta yıllar sonra bir ilk meydana geldi. Opta'nın verilerie göre; Aralık 2012'den bu yana ilk kez Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan bir Süper Lig maçı golsüz sona erdi.





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