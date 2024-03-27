Trabzonspor'dan Oğuz Aydın için ilk adım!

Bu sezon Süper Lig'de 8 gol atıp 5 asist yaparak dikkatleri üzerine çeken Oğuz Aydın, Trabzonspor'un listesine girmişti.
Oyuncuyla ilgili Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de talebi olması nedeniyle Fırtına elini çabuk tutmak istiyor.
Daha önce Alanyaspor'dan Siopis ve Bakasetas'ı transfer eden Karadeniz ekibi, Oğuz için de ilk adımı bu hafta içerisinde atacak.
Trabzonspor, Akdeniz ekibine oyuncunun mali durumunu soracak ve ardından da harekete geçecek.
Oyuncuyla ilgili Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de talebi olması nedeniyle Fırtına elini çabuk tutmak istiyor.
Daha önce Alanyaspor'dan Siopis ve Bakasetas'ı transfer eden Karadeniz ekibi, Oğuz için de ilk adımı bu hafta içerisinde atacak.
Trabzonspor, Akdeniz ekibine oyuncunun mali durumunu soracak ve ardından da harekete geçecek.