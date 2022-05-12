Trabzonspor'dan kutlamalara 136 özel davet

Trabzonspor Kulübü, cumartesi günü Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde düzenlenecek kupa töreni için dev bir organizasyona imza atmaya hazırlanıyor.



Havai fişek gösterileri, konserler ve DJ performanslarıyla birlikte taraftarların doyasıya eğleneceği kutlamalarda bordo-mavililer, lig şampiyonluğu kupasını havaya kaldıracak.



Futbolcular da kendi seçtikleri şarkılarla sahaya dans eşliğinde çıkacak.



136 KİŞİYİ TEK TEK ARADILAR



Trabzonspor kulübü ayrıca sürpriz bir davet gerçekleştirdi. Bordo-mavili formayla şampiyonluk yaşamış futbolcular, tek tek telefonla aranıp törene çağrıldı. Tam 136 kişinin davet edildiği bildirilirken, bu oyuncular arasında 2010-2011 kadrosundaki isimlerin de olması dikkat çekti.



Davet edilen bu 136 ismin tamamının gelip gelmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.



İŞTE PROGRAM



Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin kapıları cumartesi saat 16.00'da açılacak. 17.00'de gemilerle denizde kutlama gerçekleştirilecek. 18.30'da üstü açık otobüsle Trabzon Limanı'ndan stada geçilecek.



19.45'te sahnede kasketlerle horon gösterisi yapılacak, 19.50'de dev horon şovu yaşanacak. 20.00'de kolbastı oynanacak. 20.11'de kupa töreni başlayacak.



21.30'da stat içi şampiyonluk turu, 21.45'ten sonra da DJ/sanatçı performansı olacak. Dev tören saat 23.00'te sona erecek.



